Katia Ricciarelli proposta hot a Soleil/ “Se fossi in te prenderei Alex lo bacerei davanti a Delia…”

Katia Ricciarelli dà un consiglio hot a Soleil Sorge. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip stanno superando un momento complicato in quanto la scorsa puntata sono state battute da Lulù Selassiè che è approdata alla finale. Con il rientro poi nella casa di Alex Belli, Soleil si è trovata ad essere messa in disparte perché l’attore ha preferito rinsaldare il legame con Delia Duran. In queste ore, Alex e Delia si sono molto riavvicinati tanto che ad ogni angolo della casa si lasciano andare ad un momento di intimità. Baci, abbracci e carezze sono all’ordine del giorno. Per questo motivo, Katia Ricciarelli si è permessa di dare un consiglio a Soleil Sorge. Dopo aver definito Delia e Alex “facce di mer*a”, ha invitato Soleil ad andare a dare un bacio passionale ad Alex Belli davanti alla moglie: “Lo prenderei come hai fatto l’ultima volta”. Soleil ride in un misto tra imbarazzo e divertimento e replica: “Che non mi stuzzicassero troppo. Io avviso le persone, cerco di fare le cose giuste, do le possibilità ma se mi rompono le palle ci metto un attimo a togliere le maschere”. Katia Ricciarelli è convinta che Soleil debba aspettare il momento giusto. Chissà se Soleil prenderà in considerazione questa proposta di Katia Ricciarelli. Nelle scorse ore intanto tra Soleil Sorge e Delia Duran è scattato un bacio. Cosa penserà Alex Belli?

Soleil ammette: "Alex Belli, ti amo!"/ "Ma adesso hai sbandato, mi fai schifo"

Katia Ricciarelli si lamenta per le faccende domestiche: “Chi non sa lavare i piatti…”

Katia Ricciarelli è sbottata ancora una volta per le faccende domestiche. La cantante lirica si è lamentata per dei piatti che erano stati lavati male accusando coloro che si erano occupati di lavarli. Katia stava pranzando quando tutto ad un tratto ha sentito un odore strano. Katia Ricciarelli si è resa conto che si trattava di puzza di uovo che però non era nel suo piatto: “Puzza di uovo”, ha esclamato al GF Vip visibilmente schifata da quel cattivo odore proveniente dal suo piatto. La cantante lirica è andata subito in tilt dopo essersi accorta che il piatto in cui mangiava non era stato lavato bene e ha sbottato furiosa: “Chi non sa lavare i piatti, non deve farlo”. Con l’aria schifata, Katia Ricciarelli è stata costretta a cambiare piatto.

Gf vip, Giulia Salemi difende Soleil Sorge e 'svela' il vincitore/ "Ecco chi sarà"

Del resto non è la prima volta che i concorrenti di questo GF Vip si ritrovano ad affrontare questioni e polemiche legate alla cattiva gestione delle faccende domestiche e, sempre in passato, era stata proprio Katia a sbottare per i piatti lavati male e lasciati sporchi. Anche Manila Nazzaro nelle ultime settimane aveva polemizzato su questo aspetto prendendosela in particolare con Soleil Sorge. Sembra però che la frecciatina di Katia potesse essere rivolta proprio a Manila Nazzaro responsabile delle faccende domestiche.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge, social manager vs Alex Belli/ "Fuori dal Gf non avrebbe considerazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA