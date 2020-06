Katia Ricciarelli/ “Quando mi sono innamorata di Josè Carreras, sono caduta e…”

Katia Ricciarelli continua a svelare i retroscena della sua vita privata nel salotto di Io e Te. Schietta e sincera, durante l’intervista doppia a Stefania e Amanda Sandrelli, la Ricciarelli ha raccontato un retroscena sulla sua storia d’amore con il tenore Josè Carreras. Quello che ha unito due delle più grandi voci della lirica mondiale è stato un grandissimo amore durato ben 13 anni. Approfittando della presenza in trasmissione dell’amica Stefania Sandrelli che ha raccontato di essere rimasta conquistata da Carreras durante un concerto a cui ha assistito insieme alla figlia Amanda, Katia ha svelato perchè si è innamorata del grande tenore spagnolo che rappresenta, ancora oggi, uno dei suoi grandi amori.

KATIA RICCIARELLI: “MI SONO INNAMORATA DEL MODO IN CUI JOSE’ CARRERAS CANTAVA”

Un amore durato ben tredici anni e iniziato grazie alla voce e al modo di cantare di Josè Carreras. “Un grande amore”, ammette Katia Ricciarelli davanti alle telecamere di Io e Te. “Quando mi sono innamorata di Josè del modo in cui cantava Il ballo in maschera. Con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui“, confessa la Ricciarelli. “A me è successa la stassa cosa con Gino Paoli”, aggiunge Stefania Sandrelli. A conquistare la Ricciarelli, dunque, è stata la voce, ma anche l’atteggiamento e il suo modo di stare sul palco di Carreras. “Il nostro è stato un amore travolgente, ci siamo lasciati, presi. La nostra storia mi ha fatto amare La Chanson des vieux amants di Jacques Brel”, ha raccontato Katia Ricciarelli nella sua autobiografia Da donna a donna, la mia vita melodrammatica.



