Katia Ricciarelli: rabbia e solitudine al Gf Vip/ Lite violenta con Carmen Russo e Alex Belli ma il pubblico…

Katia Ricciarelli, tra rabbia e solitudine, all’interno della casa del Grande Fratello Vip non fa sconti a nessuno. La concorrente è sanguigna, ma d’altronde lo aveva già dimostrato anche fuori, nel corso delle altre esperienze nei reality show. Le sue discussioni, in questi giorni, hanno ad ogni modo coinvolto non pochi coinquilini.

La soprano fa fatica a rilassarsi tra le mura della casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore ha persino litigato con Alex Belli, che era nella cerchia dei suoi prediletti, per un motivo del tutto futile. A scatenare la discussione, infatti, è stata una canzone creata dall’attore insieme ad alcuni coinquilini, tra cui Davide Silvestri. L’atteggiamento ironico di quest’ultimo, tuttavia, non è piaciuto a Katia Ricciarelli, che lo ha bacchettato. In difesa del concorrente è arrivato proprio l’amico, che si è verbalmente scagliato contro la settantacinquenne, facendole capire che sta sostanzialmente instaurando un clima di pesantezza eccessivo.

Katia Ricciarelli tra rabbia e solitudine al Gf Vip: la lite con Carmen Russo

Un’altra delle ultime vittima delle ire di Katia Ricciarelli è stata Carmen Russo, rea di avere, durante una partita a biliardo, confabulato con altri membri delle strategie per le quali la soprano avrebbe avuto la peggio alle nomination. Lei ha negato tutto, ma i toni della diatriba tra le due primedonne sono stati piuttosto accesi, soprattutto quando si è toccato il tema della solitudine della settantacinquenne. Parole di fuoco che la diretta interessata non ha digerito. È per questo che le ha prontamente rinfacciate, per la violenza e la mancanza di tatto, alla moglie di Enzo Paolo Turchi, che alla fine si è scusata.

Quei sentimenti di rabbia e solitudine, tuttavia, non sono mai stati negati neanche da Katia Ricciarelli stessa. Anzi, l’argomento è stato oggetto di discussione anche durante l’ultima puntata. Carmen Russo ha dunque soltanto aperto il vaso di Pandora in merito al fatto che la sua coinquilina soffre per il fatto di non avere una famiglia che l’attenda fuori dagli studi Mediaset. Nelle ultime ore, dopo la fatidica ultima diretta con gli studi, Manila Nazzaro ha cercato di gettare acqua sul fuoco spiegando all’amica che forse ha frainteso le intenzioni della soubrette pugliese e sembra che ci sia riuscita. Il pubblico, da parte sua, si è schierato dalla parte della settantacinquenne. Tutti si sono virtualmente uniti abbracciando la donna.



