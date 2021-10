Katia Ricciarelli reagisce al coming out di Giucas Casella/ “Non so se è normale”, web in rivolta

Katia Ricciarelli ha una reazione inaspettata al coming out di Giucas Casella. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, si è parlato della rivelazione inaspettata di Giucas che aveva confessato ai propri compagni di avventura di aver avuto in passato storie con uomini.

L’illusionista aveva ribadito di aver avuto relazioni occasioni prima di incontrare la donna della sua vita: “L’amore è libertà, l’amore è amore. La parola amore vuol dire tutto per me. C’è stato qualche volta che ho fatto sesso con un uomo, è successo, per me è normalissimo”. Katia Ricciarelli è rimasta però interdetta e ha confidato: “Come l’hai detta mi ha divertita, ma non so se è normale, io non sono mai stata con una donna”.

Katia Ricciarelli ha però pronunciato una volgare offesa anche nei confronti di Soleil Sorge. Per celebrare la nascita del codice Morse, i Vipponi sono stati infatti chiamati a impararlo a memoria. Proprio mentre avveniva quest’operazione, Katia si era messa in disparte con Raffaella Fico per cercare di memorizzarlo. Ad un certo punto, poi, di fianco a loro è passata Soleil e l’ex di Pippo Baudo ha detto: “Troi*”. In molti hanno immediatamente creduto che la protagonista avesse pronunciato questa parola in riferimento proprio all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Sul web si era creata una spaccatura tra chi sostenevano che Katia non facesse riferimento a Soleil e chi invece l’ha attaccata senza pietà. C’è da dire che la permanenza di Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip si sta rivelando un disastro. Alfonso Signorini correrà ai ripari?

