Katia Ricciarelli e Alex Baudo, ancora tensione? La cantante replica stizzita a una domanda sul figlio di Pippo

Botta e risposta a distanza tra l’ex moglie di Pippo Baudo e Alessandro Baudo, il figlio del compianto Pippo che è stato intercettato da Silvia Toffanin a Verissimo e che ha speso qualche parola nei confronti della soprano ed ex moglie di Baudo. “Siamo amici, è una signora con molta ironia”. A dirlo è stato Alex Baudo, il figlio “segreto” del conduttore recentemente scomparso, nel salotto di Canale Cinque.

Peccato che la Ricciarelli abbia preferito stroncare sul nascere il discorso, rinunciando a replicare, anzi ricondendo piuttosto seccata sull’argomento e preferendo passare subito ad altro durante il recital “Vi racconto la mia storia” tenutosi a Soccavo: “Possiamo cambiare discorso? Le palle sono tante e io non voglio più rispondere” ha detto la cantante evitando di incorrere in ulteriori polemiche. Tema morto e sepolto? Vedremo se sarà effettivamente così nei prossimi giorni o se torneranno sull’argomento.

Katia Ricciarelli e Alex Baudo, rapporti ancora freddi

Tra i due componenti della famiglia di Pippo Baudo la tensione sembra ancora non essersi sciolta. Come fa sapere anche il sito di gossip dell’esperto Lorenzo Pugnaloni, il figlio di Pippo Baudo e la cantante oggi non sarebbero in rapporti sereni, come fatto notare anche dalla recente risposta di Katia:

“La reazione di Katia Ricciarelli lascia pensare che il rapporto tra i due sia ancora lontano dall’essere sereno. Il gelo tra la soprano e il figlio del suo ex marito continua a incuriosire il pubblico”. Vedremo se ci sarà qualche altra puntata riguardante la tensione tra i due, con altre risposte dei du diretti in causa.

