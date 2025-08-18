Katia Ricciarelli addolorata per la morte di Pippo Baudo: le sue dichiarazioni

Il 16 agosto 2025 è venuto a mancare un vero e proprio pilastro della televisione italiana: Pippo Baudo. Il re del piccolo schermo si è spento a 89 anni, lasciando un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo. Nelle ultime ore, moltissimi personaggi lo hanno voluto ricordare, a partire dalle sue “pupille”, Giorgia e Laura Pausini, fino a moltissimi colleghi come Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Carlo Conti e tanti altri. Tra coloro che hanno speso delle parole per salutare il presentatore c’è anche la sua ex moglie, Katia Ricciarelli.

Fioretta Mari fa una rivelazione su Pippo Baudo: "Mi ha salvato la vita, ecco come"/ L'emozionante ricordo

Com’è noto, Katia e Pippo hanno condiviso una lunga relazione, durata ben 18 anni. Nel 1986, i due sono convolati a nozze, separandosi ufficialmente nel 2004. Nonostante la rottura, entrambi hanno sempre parlato con rispetto l’uno dell’altra. Con gli anni, si erano persi di vista, conducendo ormai vite completamente diverse, ma l’affetto era sempre rimasto intatto, motivo per il quale l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è rimasta particolarmente scossa dopo aver saputo della scomparsa di uno dei grandi amori della sua vita.

Pippo Baudo, spuntano vecchie critiche a Maria De Filippi: dettagli/ Ecco cosa pensava dei suoi programmi

Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: cos’ha detto

A seguito della diffusione della notizia della morte di Pippo Baudo, anche Katia Ricciarelli ha voluto ricordare pubblicamente il suo ex marito, dichiarando: “Sono molto scossa, non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare i 18 anni passati insieme”. Inizialmente, Katia non aveva creduto alla notizia, dato che, in passato, erano già circolate fake news riguardo una possibile scomparsa del conduttore. Questa volta, però, purtroppo la notizia si è rivelata essere vera, lasciandola particolarmente scioccata. Successivamente, la cantante ha aggiunto: “Quando sarà il mio turno, spero di ritrovarmi con Pippo per ridere insieme”.

Pippo Baudo morto, le dure parole di Katia Ricciarelli: "Non aveva attorno persone giuste"/ L'accusa inattesa