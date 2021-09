Katia Ricciarelli/ Salvata ancora da Adriana Volpe con l’immunità? Se finisse in nomiation..

Katia Ricciarelli pretende più rispetto, ma i suoi scivoloni dividono il web

Katia Ricciarelli fa infuriare gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 attirando su di se le loro critiche e quelle del pubblico da casa. Nella puntata di venerdì si è parlato subito delle sfuriate della cantante contro i suoi compagni di gioco. Katia Ricciarelli, infatti, ha protestato in merito al gioco svolto dai concorrenti in cui si chiedeva loro di associare degli aggettivi agli altri inquilini. Alcuni concorrenti hanno dato dell’ottusa alla Ricciarelli, che non ci ha visto più dalla rabbia ed è andata su tutte le furie: “Io sono qua per divertirmi e voglio non essere offesa sulla mia persona. Ottusa io mai, sono cinquant’anni che giro il mondo e tutti m’hanno portato rispetto”. Alex Belli si è subito scusato con la cantante, dicendo però che tra gli aggettivi presenti quello di ottusa era il più carino.

L’ira di Katia Ricciarelli non si è conclusa con la fine della puntata, la donna ha continuato a lamentarsi con i suoi compagni perché pretende da loro più rispetto. La reazione della cantante non è piaciuta neanche al pubblico da casa che l’ha redarguita definendola come isterica. La cantante ha attirato anche l’ira dell’ex concorrente Tommaso Zorzi che l’ha attaccata con un tweet: “Ottusa no, ma ricc**one si?” riferendosi all’epiteto che la ricciarelli ha rivolto a Alex Belli qualche giorno fa. Su questo episodio è intervenuto anche Malgioglio riservando alla cantante lirica parole abbastanza pesanti.

Nella scorsa puntata Katia Ricciarelli ha ottenuto, per sua fortuna, l’immunità da Adriana Volpe, altrimenti i concorrenti della casa avrebbero fatto sentire la loro voce spedendo la cantante in nomination. Katia Ricciarelli, infatti, non è ben vista dai suoi compagni per via delle numerose critiche che fa loro, infatti, ha sempre da ridire su tutti gli inquilini anche per gli argomenti più futili come l’abbigliamento di Raffaella Fico e di Belli. Dai commenti social si nota come la Ricciarelli non piaccia neanche al pubblico, che non vede l’ora di vederla fuori dalla casa più famosa d’Italia.

Durante la puntata di questa sera è molto probabile che Katia Ricciarelli possa arrivare alla nomination. Sono in molti nella casa a non volerla più tra di loro e se la sua permanenza nella casa dovesse dipendere solo dalla volontà del pubblico da casa è molto probabile che la sua avventura durante l’edizione del Grande Fratello 2021 possa finire qui. L’unica speranza per lei sarà quella di mostrare la sua parte umana e non solo il suo divismo.



