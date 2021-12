Katia Ricciarelli si sposa dopo il GF Vip?/ “Fuori c’è una persona importante…”

Nel corso della puntata di oggi di Mattino 5, nella parentesi dedicata al Grande Fratello Vip si è parlato a lungo dei vari protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini e tra gli altri anche di Katia Ricciarelli. Ad intervenire alla trasmissione mattutina di Canale 5 e commentare le dinamiche interne alla Casa più spiata di Cinecittà è stata anche la giornalista, Azzurra Della Penna, penna del settimanale Chi. Il padrone di casa Francesco Vecchi ha posto l’accento sul desiderio della cantante lirica di sposarsi.

In merito è intervenuta la giornalista con delle precisazioni, spiegando ciò che sarebbe accaduto nella precedente puntata: “Venerdì sera è successo che mentre tutte le camere si sono spostate su Alex e Soleil che sono corsi in realtà a prendere una sigaretta elettronica, sono rimaste da sole Carmen Russo e Katia Ricciarelli”. In quel frangente la soubrette avrebbe incalzato l’amica a svelare il suo “segreto” pubblicamente.

Katia Ricciarelli: "Mi sposo!", solo una provocazione?

Katia Ricciarelli è pronta al matrimonio? Parlando con l’amica la Vippona avrebbe vuotato il sacco asserendo: “C’è una persona un po’ importante fuori dalla Casa e qui ho capito che è molto importante”. Quindi, come narrato dalla giornalista, la cantante lirica avrebbe aggiunto un dettaglio non indifferente asserendo: “Quando esco mi sposo!”.

Secondo Azzurra Della Penna, la frase sarebbe stata “buttata lì così”, ma non è chiaro se dietro le parole di Katia ci sia solo una provocazione, una battuta ironica per stemperare gli animi o qualcosa di serio e reale. La vera domanda a questo punto è un’altra: chi è il misterioso uomo? Ma soprattutto quando uscirà dalla Casa del GF Vip? Alla seconda domanda troveremo risposta proprio questa sera, quando tutti i Vipponi saranno chiamati a svelare la propria decisione rispetto alla permanenza, mentre sul presunto matrimonio occorrerà attendere probabilmente ancora un po’ per tutti i dettagli del caso.

Katia Ricciarelli si vuole sposare una volta uscita dalla casa?! Chi sarà l’uomo misterioso?#Mattino5#GFVIP pic.twitter.com/7CFaaY9J2D — Mattino5 (@mattino5) December 13, 2021





