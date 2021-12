Katia Ricciarelli smaschera Alex e Soleil/ “Non state parlando con degli idioti”

Katia Ricciarelli non crede all’amicizia speciale tra Alex Belli e Soleil Sorge, così come non vede di buon occhio quanto è stato mostrato durante la diretta serale del Grande Fratello VIP da Alfonso Signorini. Vale a dire le immagini in cui la moglie di Alex Belli, Delia Duran, bacia un altro uomo. La cantante non lo dice apertamente ma fa capire di non concepire questo modus operandi della coppia. Al contrario di Alex Belli che, invece, si conferma di larghe vedute e nel caso specifico, dice di non credere al bacio di Delia: “La conosco bene e questo bacio è finto come la banconota da due euro”.

Katia Ricciarelli e la solitudine:"Vorrei sparire e andarmene"/ Signorini si commuove

Katia Ricciarelli gela Alex e Soleil: “Così mescoliamo amicizia e amore”

Katia Ricciarelli, interpellata sulla questione da Alfonso Signorini, dice la sua sul triangolo Alex Belli-Soleil Sorge-Delia Duran. “Qui mescoliamo l’amicizia con l’amore”, dice la cantante, che sbotta quando i suoi coinquilini tentano di smentirla. “Ragazzi non state parlando con degli idioti”, continua la concorrente prima di essere “tagliata” dalla regia che manda la pubblicità.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli attacca Soleil Sorge: "Modo di fare molto violento"/ Si esporrà in puntata?Katia Ricciarelli lascia il Grande Fratello Vip 2021/ Manila in lacrime:"va via un terzo della mia presenza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA