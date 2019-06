KATIA RICCIARELLI/ “Se risposerei Pippo Baudo? Dico che…” (Vieni da me)

Inevitabili per Katia Ricciarelli, tra le domande al buio, quelle riguardanti il suo passato con Pippo Baudo. La cantante lirica si apre con Caterina Balivo a Vieni da me:”Se tornassi indietro risposerei Pippo Baudo? E’ difficile dare una risposta. Ci sarà un motivo per il quale ci siamo separati, o tante cose messe insieme. Sì, lo risposerei. Perché sono stati 18 anni in cui abbiamo avuto dei bei momenti. Poi se non c’è frequentazione o se non si parla la stessa lingua…insomma qualcosa si è rotto. Con lui si rideva spesso. Mi è dispiaciuto non fargli gli auguri personalmente. Penso che ad un certo punto bisogna superare certe cose. Dici che potevo chiamarlo? Mi deve chiamare lui! Lui sa che glieli faccio col pensiero! Ma ne approfitto ora per fargli gli auguri: auguri Pippo!”. Baudo deciderà di alzare il telefono per ringraziarla personalmente? (agg. di Dario D’Angelo)

KARIA RICCIARELLI E IL CONSIGLIO DI PIPPO BAUDO

Katia Ricciarelli ospite di Caterina Balivo si sottopone alle domande al buio di Vieni da me. La grande cantante lirica racconta le sue esperienze da attrice, fatte anche di un’iniziale insicurezza:”Pupi Avati mi chiamò, lui ha una voce molto gracchiante. Per me era ed è un mito. Io non sapevo cosa fare, perché essendo io in carne non sapevo come mettermi tutta scollacciata. Feci in modo da vestirmi perché non si vedessero tutte le mie forme. Mi disse che mi voleva non come cantante ma come protagonista: pian piano mi sono rilassata, lui mi aveva visto tante volte da Maurizio Costanzo. Mi sono fatta consigliare se accettare o meno da Pippo Baudo. Lui mi rispose:”Se lui ti ha chiamata stai tranquilla che lui sa cosa vuole e cosa farti fare”. Io in quel film dovevo fare la morta di fame, io che il cinema sognavo di farlo con vestiti importanti…”.

KATIA RICCIARELLI A VIENI DA ME

Con Katia Ricciarelli a Vieni da me si parla anche di argomenti più privati e piccanti:”Se sono mai stata tradita? Sì, però chi mi ha tradita non mi meritava. Ero sicura di non essere mai stata tradita, e invece quando l’ho scoperto sono rimasta di sasso. Se con Sordi è stato vero amore? No, però ti capita Sordi che ti invita a cena cosa fai? Io mi sono trovato dei fotografi. Sembrava che mi dovessero ammazzare. Lui mi diceva di sorridere. C’è stata una bella conoscenza, neanche amicizia perché eravamo due personaggi troppo diversi. Lui era appassionato di lirica e aveva una voce profonda di basso. Magari ci fosse stata una storia d’amore. Forse lui non mi avrebbe tradita…”. Si parla poi dell’abbandono del padre: “Non mi ha segnata, non mi ha delusa, io sono stata cresciuta da mia madre. Lui non l’ho mai conosciuto. L’ho visto una volta quando stava molto male, perché lui per caso era in un ospedale dove io ero a cantare. Lui era terminale e non poteva alzarsi dal letto”.



