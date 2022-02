Katia Ricciarelli spossata al GF Vip “Ho fatto il vaccino”/ Terza dose nella Casa?

Chi ha trovato oggi Katia Ricciarelli un po’ spossata nella Casa del Grande Fratello Vip e se n’è chiesto il motivo trova ora risposta nella dichiarazione che la cantante stessa ha voluto fare ai compagni. La cantante lirica ha infatti ricevuto una dose di vaccino anti Covid proprio all’interno della Casa e ha spiegato che è proprio questo il motivo per il quale “sono un po’ rinco oggi”. Katia, stando a quanto riporta Biccy, ha però sottolineato come “mi hanno detto di non dirlo [gli autori, ndr] ma lo dico: ho fatto il vaccino oggi per questo sono un po’ rinco“. La cantante non ha chiarito che tipo di vaccino avesse fatto, chiarendo solo che la sua stanchezza era possibilmente data dalla dose appena ricevuta.

Katia Ricciarelli in crisi, abbandona il Grande Fratello Vip?/ Lo sfogo con Giucas Casella e...

Katia Ricciarelli, Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo, vaccino nella Casa del Grande Fratello Vip?

Si è però parlato in più occasioni nelle ultime ore di vaccino, in quanto Katia Ricciarelli non è stata l’unica a riceverlo. Nella Casa del Grande Fratello Vip, infatti, anche Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo pare lo abbiano fatto. Il che ci fa pensare che abbiano ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid, essendo obbligatorio per gli over 50 (e loro sono gli unici over 50 rimasti in Casa). Kabir Bedi, altro over 50, vive in India e, probabilmente, segue le indicazioni vaccinali del suo paese.

LEGGI ANCHE:

Signorini, gaffe con Katia Ricciarelli: "Tardona"/ "Mi scuso, è peggio di vecchia!"Kabir Bedi infastidito da Katia Ricciarelli e Giucas Casella/ "Vederlo così…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA