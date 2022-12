Katia Ricciarelli stecca l’Ave Maria al GF Vip/ Due concorrenti la prendono in giro:”Ha stonato”

Katia Ricciarelli canta Ave e Maria ma stona: due gieffini la imitano

Katia Ricciarelli per motivi personali non è potuta essere presente al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro. I neo-sposi hanno replicato le promesse al Grande Fratello Vip 2022 sotto gli occhi attenti di Alfonso Signorini. La soprano ha deciso di omaggiare il momento cantando l’Ave Maria.

Durante la performance, però, sembra che la soprano abbia stonato in alcune occasioni e i concorrenti non hanno perso occasione di notarlo. Dopo la puntata, infatti, Antonino Spinalbese insieme ad Edoardo Tavassi hanno cominciato a cantare imitando Katia Ricciarelli e aggiungendo: “Oh ma ha stonat...” Insomma, sembra proprio che i concorrenti abbiano preso in giro la ex gieffina nella sua arte, come la prenderà? Per vedere la clip clicca qui.

Katia Ricciarelli stona l’Ave e Maria e il web la distrugge: “Disastrosa”

La performance di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 2022, non è piaciuta molto neanche al pubblico da casa. La soprano ha intonato l’Ave e Maria, ma di intonato c’era ben poco stando alla reazione del web. Alfonso Signorini ha introdotto l’artista ospite del programma per omaggiare le nozze di Francesca Cipriani: “Sono mancato io alle nozze, ma è anche mancata Katia Ricciarelli che doveva cantare l’Ave Maria. Alcune note stonate ci sono state ma non hanno offuscato queste due meraviglie”.

Dopo aver cantato, però, il web si è scatenato con commenti negativi per Katia Ricciarelli: “Signorini, se questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi per la cagata che hai fatto tu non presentandoti al matrimonio, ti potevi pure sforzare e risparmiarci sta tortura”. Altri utenti hanno definito la performance della soprano come “disastrosa” e piena di “stecche” e “stonature“. Sembra proprio che la cantante non fosse in forma per esibirsi, ma come avrà preso queste considerazioni poco lusinghiere? Al momento, la ex gieffina non ha rilasciato dichiarazione su quanto accaduto.

L’omaggio di Katia, con grandissima emozione… dedicato ai novelli sposi. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/aiRVfEcCI2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 12, 2022













