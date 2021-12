Katia Ricciarelli stronca Alex Belli “un’influenza che non mi piaceva”/ Intanto è caccia al suo futuro sposo

Katia Ricciarelli: si sposa dopo il GF Vip?

Katia Ricciarelli ha deciso di continuare il suo percorso dentro la casa del Grande Fratello Vip 6. La soprano, infatti, inizialmente sembrava tra i concorrenti che avrebbero lasciato la casa, invece venerdì scorso ha comunicato la sua decisione di proseguire il gioco. Inoltre nella ventisettesima puntata, andata in onda lo scorso lunedì 13 dicembre, la Ricciarelli si è resa però protagonista di una dichiarazione particolarmente emozionante e altrettanto inaspettata. Al presentatore è arrivato voce che una volta terminata la sua esperienza nel programma, la soprano avrebbe intenzione di sposarsi con un uomo misterioso.

Con grande stupore di tutti, Katia ha spiegato di aver avuto l’opportunità di vivere un incontro speciale con un uomo che l’ha colpita profondamente. Nel dettaglio, ha raccontato di averlo conosciuto in Puglia e che da allora è nata una relazione forte e ricca di emozioni.

Dopo la puntata Katia Ricciarelli ha avuto modo di commentare insieme ad Aldo Montano quanto successo tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore di Centovetrine, infatti, è stato squalificato e ha lasciato la casa insieme alla moglie Delia Duran.“Era diventata una presenza negativa, un’influenza che non mi piaceva”, ha detto la Ricciarelli parlando con lo schermidore. E ha aggiunto: “Ho tirato un sospiro di sollievo”. Aldo, esprimendo i suoi dubbi sulla veridicità dei fatti, si è detto certo che la storia non sia ancora finita. Ai due si è aggiunta Valeria Marini che ha riconosciuto delle incongruenze nel comportamento di Alex Belli: “Quando tiri la corda così prima o poi si spacca”, ha sentenziato Katia. Questa sera Alex Belli tornerà nella casa per aver un confronto con Soleil: anche la Ricciarelli verrà coinvolta nel faccia a faccia tra i due?

