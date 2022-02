Katia Ricciarelli torna a GF Vip/ Confronto con Manila, Miriana e le Selassiè

Scontri in arrivo nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Katia Ricciarelli ha lasciato la Casa di Cinecittà solo pochi giorni fa ma questa sera si prepara a tornare per avere un confronti con alcuni ex coinquilini. La cantante lirica ha chiesto di poter dire addio alla Casa con un freeze che le permettesse di salutare solo chi desiderava; persone come Miriana Trevisan, le sorelle Selassiè, Sophie e Alessandro e Manila Nazzaro sono state escluse da questi saluti, risentendosi non poco dell’atteggiamento della cantante.

È proprio da tale presupposto che nasce la necessità di un nuovo confronto che giungerà questa sera nella Casa. La Ricciarelli torna per un tête-à-tête con i gieffini che non ha salutato e con i quali ha avuto molti scontri negli ultimi mesi.

Katia Ricciarelli, nuova lite con Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip?

Di parole dure da parte di Katia Ricciarelli nei confronti di molti coinquilini del Grande Fratello Vip 6 ce ne sono state, e non poche. La schiettezza della cantante lirica ha causato molti malumori e inimicizie nei suoi confronti, anche da parte del pubblico a casa che non l’ha sostenuta al momento della nomination. In Casa, d’altronde, ancora si parla di lei: c’è chi come Manila non si aspettava che, dopo tutto quello che c’è stato tra loro, Katia neppure la salutasse. Proprio con la Nazzaro, la Ricciarelli avrà un confronto questa sera, cosa che accadrà anche con Miriana Trevisan e le sorelle Selassiè, con le quali ci sono stati gli scontri più accesi in queste ultime settimane nella Casa di Cinecittà.

