Katia Ricciarelli torna concorrente al Gfvip?/ Il retroscena sul ruolo inedito e…

Grande Fratello vip, Katia Ricciarelli torna al reality dei vipponi in un ruolo inedito? La verità

Quando ormai manca poco al via alla nuova edizione del reality dei vipponi, il Grande Fratello vip 7 in partenza il 19 settembre 2022 su Canale 5, si fa sempre più incessante la voce che vedrebbe Katia Ricciarelli in procinto di rientrare nel cast del format TV. Rispetto al pettegolezzo del momento, tuttavia, non tarda ad arrivare la pronta replica della cantante lirica ed ex storica di Pippo Baudo, che in un’intervista ripresa da Novella 2000 ha ammesso di aver ricevuto una proposta singolare da parte della produzione Mediaset del GF vip 7 in arrivo: “Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo“.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, perché si sono lasciati?/ La rottura e i rapporti oggi

Quindi, Katia Ricciarelli non avrebbe alcuna intenzione di bissare la sua partecipazione al Grande Fratello vip, almeno non nelle vesti di opinionista al fianco delle opinioniste ufficializzate Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Che quindi la lirica possa debuttare al Grande Fratello vip 7 come concorrente ufficiale, con un soggiorno fisso nella Casa più spiata d’Italia, o come concorrente temporum, con un soggiorno nella celeb house a tempo determinato?

Tina Cipollari delusa da Katia Ricciarelli "Speriamo non ci ripensi"/ Ecco perchè

Katia Ricciarelli non intende fare rientro al Grande Fratello vip

La risposta arriva tra le pagine di Vero magazine, a cui l’ex Grande Fratello vip 6 ha concesso un’intervista esclusiva in cui rivela di aver chiuso ufficialmente con il Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini, nonostante l’amicizia intercorrente con il conduttore. “Basta, ho già dato…Adesso voglio restare nel mio mondo, quello della musica e della recitazione“, ha fatto sapere la cantante lirica.

Insomma, gli appassionati della Casa del Grande Fratello vip dovrà no fare a meno della presenza al rinnovato format dei vipponi della concorrente storica, passata al centro dell’attenzione mediatica per i continui battibecchi avuti con le principesse Selassié, Jessica, Clarissa e Lulù Selassié, che hanno dato vita ad una serie di accese discussioni social dove l’opinione del web é apparsa piuttosto divisa.

Katia Ricciarelli: concorrente Tale e quale show o opinionista GFVip?/ Lei svela...













© RIPRODUZIONE RISERVATA