Katia Ricciarelli avrebbe ricevuto una proposta per tornare nei panni di concorrente nel Grande Fratello di Signorini: la risposta della cantante

Mentre si attendono i nomi dei concorrenti del Grande Fratello condotto da Simona Ventura da fine settembre, giungono già le prime indiscrezioni sulla versione ‘Gold’ che sarebbe prevista da gennaio. Chi ha seguito le notizie di questi mesi sul celebre reality sa che c’è la volontà di portare in onda una doppia edizione: una prima, totalmente Nip, guidata da Simona Ventura; una seconda, per celebrare il 25esimo anniversario del reality, guidata da Alfonso Signorini.

Questa seconda vorrebbe riportare nella Casa di Cinecittà alcuni dei volti più iconici del programma, e dunque della versione Vip. Tra questi ci sarebbe anche Katia Ricciarelli, una delle concorrenti più discusse degli ultimi anni, che ha però creato molte dinamiche all’interno del programma. Motivo per il quale, Alfonso Signorini la vorrebbe nel suo cast di stelle, almeno stando alle indiscrezioni.

Katia Ricciarelli, la proposta per tornare al Grande Fratello sarebbe stata rifiutata: ecco perché

È stavo Amedeo Venza, attraverso il suo profilo Instagram, a lanciare la notizia, scrivendo: “A gennaio dovrebbe esserci la versione Vip del Grande Fratello. Pare che sia stata chiamata nuovamente Katia Ricciarelli che non avrebbe accettato l’invito! A maggior ragione dopo la scomparsa di Pippo Baudo”. La celebre cantante lirica avrebbe dunque rifiutato la proposta. Di recente, i riflettori si sono riaccesi su di lei per il rapporto che aveva con Pippo Baudo. Il celebre conduttore si è spento lo scorso 16 agosto e tra le persone più toccate da questa perdita c’è proprio Ricciarelli, che per 18 anni è stata sua moglie, e per i successivi un’amica. È probabilmente anche in virtù di questa perdita che difficilmente Katia Ricciarelli dirà sì ad una possibile o presunta proposta di tornare al Grande Fratello.