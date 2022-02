Katia Ricciarelli umilia Miriana Trevisan/ “Io sono Katia Ricciarelli tu chi sei?”

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli hanno litigato in maniera molto pesante senza nascondere il rancore tra di loro. Katia ha sbottato nei confronti della showgirl dicendole: “Devi smetterla con la faccia da santarellina! Sii una donna non una bambina” confessando: “Sono felice di uscire perché non mi va più di vedere queste facce da santarelline”.

Miriana Trevisan ha replicato subito alla soprano dicendole: “Io sento le vostre cattiverie e mi difendo e sono felice di essere così, pensa a cosa ti attacchi! Grande Katia Ricciarelli!” a questo punto la soprano ha risposto: “Io sono la Katia Ricciarelli e tu chi sei?” Riferendosi chiaramente al suo percorso artistico confrontato con quello della showgirl.

Miriana Trevisan non si lascia intimorire da Katia Ricciarelli

La showgirl però, non si è lasciata intimorire dall’insulto di Katia Ricciarelli rispondendo: “Io sono Miriana Trevisan, una donna forte” continuando “Sono felice di esserlo e non provare a sminuirmi. Sono fiera della donna che sono e non riuscirai a farmi pensare il contrario”.

Miriana Trevisan ha più volte pianto a causa degli insulti della soprano nei suoi confronti, ma questo per la showgirl sembra ormai un tempo passato, infatti ha detto alla donna: “Non piangerò per te mai più, vergognati! Hai attaccato e offeso tutti, hai detto parole forti e sei stata pure razzista”.

