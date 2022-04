Katia Ricciarelli “Vincitore Grande Fratello Vip? A Jessica avrei preferito Soleil”/ “Sa dominare situazioni”

Una delle caratteristiche di Katia Ricciarelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip era quella di essere sempre molto diretta nei confronti degli altri concorrenti e questa sua caratteristica l’ha portata spesso a ricevere molte critiche non solo dai suoi coinquilini ma anche da molti telespettatori che non vedevano l’ora che la soprano uscisse dal reality.

Durante un Intervista al settimanale Nuovo Tv l’ex concorrente ha ammesso che avrebbe preferito veder trionfare Soleil Sorge al reality al posto di Jessica Selassié, con la quale spesso ha avuto qualche discussione. La donna ha ammesso: “Non ho mai ambito alla vittoria e credo che sia giusto che a conquistarla sia stata una ragazza come Jessica, anche se io avrei preferito Soleil. Lei è capace di dominare le situazioni”. Già all’interno della casa la soprano non aveva mai nascosto la sua antipatia per le principesse e la sua amicizia con l’influencer.

Katia Ricciarelli soddisfatta del suo Grande Fratello Vip nonostante le critiche

Katia Ricciarelli durante la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia è stata giudicata molte volte e non si è risparmiata da nessuna lite a tal punto che, secondo alcuni rumors, la cantante avrebbe litigato anche con Alfonso Signorini. Per chiarire ogni dubbio Katia Ricciarelli a Verissimo aveva ammesso a Silvia Toffanin: “Sono stata male e ho avuto il Covid, le persone hanno ipotizzato che avessi litigato con Alfonso Signorini” ribadendo il forte legame con il conduttore: “Io adoro Alfonso, lo adoro veramente. È un amico incredibile, è colto, intelligente, sa presentare benissimo”.

L’avventura di Katia Ricciarelli all’interno del Grande Fratello Vip 2021 è stata segnata da numerose critiche e a posteriori la soprano ha ammesso di essere molto soddisfatta del suo percorso, nonostante i problemi dovuti al suo carattere: “Non sono pentita di aver vissuto questa avventura. Io volevo far conoscere la bellezza della mia musica, la lirica e credo di aver raggiunto il mio obiettivo”.











