Katia Ricciarelli: “Volevo farmi suora”/ “Tentai di togliermi la vita”

Katia Ricciarelli, nella sua intervista a “Verissimo Story”, ha ricordato di avere vissuto 13 anni con Carreras e 18 con Pippo Baudo, che fanno 31 anni d’amore. E pensare che in passato pensava di farsi suora: “Un benedettino venne al conservatorio e disse che cercava voci per i canti gregoriani. Io accettai, ma gli dissi di restare al suo posto, che non doveva dirmi cosa dovessi fare, se andare o meno in chiesa… Il canto gregoriano mi aveva però stregato e mi vedevo già insegnante delle suore di clausura: mi ero messa anche il vestito da suora per fare una prova. Mi piacevo anche vestita così. Già mi vedevo insegnante”.

KATIA RICCIARELLI, MAMMA MOLARA E SORELLA MORTA/ "Tragedia che ha sconvolto la vita"

KATIA RICCIARELLI: “VOLEVO FARMI SUORA, POI MIA MADRE MI FECE CAPIRE CHE STAVO SBAGLIANDO”

Nel prosieguo di “Verissimo Story”, Katia Ricciarelli ha affermato: “Poi mia mamma mi ha fatto capire che non ero nata per fare la suora e mi accorsi che questo benedettino in realtà voleva tirarmi via dal mondo perché non avrebbe potuto avermi, né lui né gli altri. Quando mi accorsi di questo, capii che qualcosa non andava. Io sono rimasta distrutta da questa cosa: io ci credevo, avevo fiducia. Tentai di togliermi la vita e gli diedi anche un ceffone quando venne a trovarmi in ospedale”.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli/ “Con Sordi flirt importante: secondo me chiamava lui i fotografi”Katia Ricciarelli, il rapporto con Manila e Miriana al "Gf Vip"/ "Mi hanno delusa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA