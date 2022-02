Katia Ricciarelli vs Alex Belli: “Fatti gli affari tuoi, cr*tino!”/ “Lo sistemo io…”

Katia Ricciarelli si scaglia contro Alex Belli al Grande Fratello Vip e, se non volano gli stracci nella Casa, poco ci manca. Del resto, nelle ultime ore il reality show ha registrato fuochi d’artificio degni dei migliori maestri d’arte pirotecnica: prima c’è stato il bacio saffico tra Delia Duran e Soleil Sorge, poi quest’ultima, messa alle strette dall’attore nella sauna, gli ha confessato, anzi gridato il suo amore. Infine, come se nulla fosse accaduto, Alex ha proposto a Delia di uscire insieme dal GF Vip e lei, pur non accogliendo il suo invito, gli ha comunque ribadito di amarlo e di averlo perdonato.

Al termine della folle serata di sabato 19 febbraio 2022, Soleil si è fatta prendere dallo sconforto, dicendosi pentita della scenata fatta poco prima al cospetto di Alex e di Delia. La cantante lirica, tuttavia, dopo averla leggermente strigliata (“Ci sei cascata come una pera cotta”), si è comunque schierata dalla parte dell’ex concorrente di “Pechino Express”, condannando il comportamento dell’attore di “Centovetrine”.

KATIA RICCIARELLI SI SCAGLIA CONTRO ALEX BELLI: “VAI, VAI… SENZA RITORNO!”

Poco dopo, infatti, Katia Ricciarelli ha detto a Soleil Sorge le seguenti parole: “Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo a lui che, assieme a Delia, stavano esagerando. Sono venuti qua a rovinare un’altra volta… Che si azzardi a venire a fare scenate con me che lo sistemo! Lo sistemo io, mica ho tanti scrupoli!”. E, infatti, gli scrupoli non se li è fatti quando si è trovata a battibeccare face to face con Alex Belli, diretto in confessionale: “Adesso non sono affari tuoi! Non sono incazzata, fatti gli affari tuoi, cr*tino!”, ha urlato l’artista all’attore.

Tutto qui? Neanche per sogno. Quando Belli ha guadagnato l’uscita dal confessionale è stato nuovamente “assaltato” dalla Ricciarelli: “Vai, vai… Senza ritorno! Almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità…”.

SCENATA?! MA DI CHE COSA?

CHE SI AZZARDI QUA A VENIRE A FARE SCENATA CON ME CHE LO SISTEMO

