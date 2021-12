Katia Ricciarelli vs Alex Belli/ “Quando sporchi devi pulire. Mi viene da vomitare”

Katia Ricciarelli si sta mettendo a nudo e si è lasciata andare di recente ad una riflessione sulla mente umana. La cantante lirica ha infatti ammesso: “Siamo una macchina perfetta, è incredibile pensare come anche le disgrazie vanno dimenticate nel tempo, siamo un computer in grado di resettare tutto”. Nella puntata della scorsa settimana, Katia Ricciarelli ha infatti parlato della solitudine attraversata e dei sentimenti ad essa legati. Poi ha ammesso: “A volte penso proprio che valga la pena di farla finita”. Una dichiarazione forte, con la quale l’artista 75enne ha deciso di mettersi a nudo, spogliandosi per una volta della tempra dovuta al suo carattere severo. “Io ho avuto così tanto che non posso chiedere più niente. Allora spesso e volentieri, quando sono sola, mi viene quasi da dire: ‘Ma che ci sto a fare?’. Capisci? Mai nessuno con il quale tu possa anche sfogarti. La fama? Che mi frega della fama. A volte penso proprio veramente che valga la pena di finirla. Da soli non si esce. Non si esce dal buio e dalla solitudine. Quindi bisogna anche avere il coraggio e la forza di ammettere che abbiamo bisogno del prossimo”.

Dialogando poi con il conduttore Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli ha spiegato come è arrivata a vivere i momenti bui. “Ci arrivi piano piano, passano poi gli anni e la solitudine si allarga proprio perché in tutti gli anni che io ho vissuto di grande fama, come dici tu, non ho avuto mai il tempo di fermarmi a raccogliere l’affetto di tante persone che magari volevano darmelo, ma non ho avuto mai il tempo”, ha detto. In un successivo momento, la Ricciarelli ha confessato al conduttore quali siano i suoi pensieri prima di andare a dormire: “I miei pensieri sono… perché non devo dirlo. Vorrei sparire, ecco”.

Katia Ricciarelli perde le staffe con Alex Belli

Katia Ricciarelli sbotta con Alex Belli. Tra i due protagonisti di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, già in passato vi erano stati dei momenti di tensione e questa mattina la discussione è nata sul tema delle pulizie. La cantante non ha gradito il modo in cui Alex ha sistemato la cucina e non ha perso occasione per sbottare, al punto da perdere le staffe contro l’attore che ha definito “presuntuoso”. Nel dettaglio, Katia Ricciarelli al risveglio non ha per niente gradito il modo in cui avevano lasciato il lavandino in cucina, decisamente sporco al punto che la cantante ha rinunciato a farsi un caffè. Katia Ricciarelli non ha perso occasione per puntare il dito contro Alex Belli, ritenuto il responsabile di questo disordine e della sporcizia accumulata nel lavandino della cucina del GF Vip. Sta di fatto che, l’ex moglie di Pippo Baudo si è duramente scagliata contro l’attore, tanto da arrivare di nuovo ai ferri corti come è già successo altre volte in passato. Katia infatti gli ha detto: “Quando sporchi devi pulire. Mi viene da vomitare”, ha sbottato Katia rivolgendosi contro l’attore e bacchettandolo per la scarsa igiene mostrata nella pulizia della cucina. Alex, però, si è subito difeso dicendo che il lavandino della cucina sarebbe intasato da giorni e quindi rigettando al mittente le accuse che gli venivano mosse da parte della cantante lirica.

