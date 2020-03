Katia Ricciarelli vs Fabio Testi/ “Io sua conquista? Poco elegante. Se fosse vero…”

Katia Ricciarelli furiosa per le recenti rivelazioni di Fabio Testi. L’attore, impegnato nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, ha annoverato l’ex moglie di Pippo Baudo tra le sue conquiste. Stando a quanto scritto su Libero da Roberto Alessi, che è anche direttore di Novella 2000, Fabio Testi avrebbe stilato una sorta di elenco delle sue conquiste, come accade spesso agli uomini. In questo elenco trova spazio anche Katia Ricciarelli: l’attore se ne è vantato, mentre lei si è arrabbiata. «Lo trovo poco elegante, di pessimo gusto, e poi non è vero per niente». Quindi Katia Ricciarelli si è arrabbiata non solo per essere stata inserita in questa lista, ma anche perché non sarebbe vero. A tal proposito, ha voluto anche precisare: «E se fosse stato vero, proprio non me ne ricordo, il che non depone». Chissà se Alfonso Signorini ne parlerà con Fabio Testi e lo informerà su queste dichiarazioni…

KATIA RICCIARELLI CONTRO FABIO TESTI. MA LUI ANTICIPA…

La reazione di Katia Ricciarelli alle dichiarazioni di Fabio Testi è destinata a far discutere. Intanto in “soccorso” dell’attore arriva un libro di qualche anno fa di Dalila di Lazzarro, la quale racconta che quando divideva la casa con una sua amica, questa aveva una relazione proprio con Fabio Testi. Va precisato che nel libro non esplicita il nome dell’attore che ora è nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, ma Roberto Alessi su Libero dà per certo il fatto che si tratti proprio di lui. «Pare che l’attore fosse messo più che bene tanto che per far ridere la compagna, se era su di giri, si metteva un ombrello appeso proprio là e riusciva anche a farlo dondolare», ha scritto il giornalista, nonché direttore di Novella 2000. Ma l’attore 78enne ad Antonella Elia ha raccontato di avere “tre bombe da sganciare”. «Visto che sono stanco e ho delle cose da far uscire, ho chiesto ufficialmente quand’è l’ultima puntata. Ho delle cartucce da sparare e voglio farlo la terzultima, la penultima e l’ultima puntata», ha rivelato l’attore. Il meglio allora deve ancora venire…

© RIPRODUZIONE RISERVATA