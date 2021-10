Katia Ricciarelli vs Joe Squillo “Mi ha minacciato”/ Volano parole grosse in diretta al GF VIP

Tempo di nomination al Grande Fratello VIP e lite improvvisa tra Katia Ricciarelli e Joe Squillo. Quest’ultima la fa infuriare quando esprime il suo punto di vista sulle votazioni in corso e sulla discussione, ormai archiviata, con Carmen Russo. “Non penso volesse offendere nessuno”, dice Joe Squillo in super led. Poi quando vede Katia agitarsi decide di sganciare una stoccata non indifferente: “E’ meglio non accendere polemiche. Anche se avrei una lunga lista di motivazioni anche per quanto riguarda la Ricciarelli!”. Gli animi si accendono vistosamente, con la Ricciarelli che non le me manda a dire e la invita a parlare. “Mi ha minacciata… quando dice ‘se potessi parlare’ perché non lo fa?”, si domanda la concorrente che ovviamente la nomina.

Interviene Alfonso Signorini a gamba tesa per schierarsi contro Joe: “Questa che sta portando avanti è una battaglia inutile, hai sottoscritto un regolamento e devi giocare altrimenti le tue nomination sono farlocche”, sentenzia il conduttore. “Stasera hai toppato”, riprende Katia Ricciarelli nei confronti di Joe Squillo. Insomma non c’è pace dentro la casa del Grande Fratello VIP 2021. La lite tra Joe Squillo e la Ricciarelli continua. Si chiariranno nelle prossime ore, forse…

