Katia Ricciarelli Vs le Selassiè “Congiura alle nomination”/ “Brutto gioco!”

Come spesso accade al Grande Fratello Vip, il momento delle nomination è quello più caldo e ricco di polemica. Anche la 22esima diretta ha visto accendersi gli animi durante le nomination palesi che, anche questa volta, hanno visto protagoniste solo le donne che in Casa sono in maggioranza. Per le sorelle Selassiè è la prima nomination da ‘singole’, essedo state loro divise proprio nella scorsa puntata. Quando però si scopre che tutte e tre le ragazze hanno votato la stessa concorrente, e cioè Manila, in Casa si urla al complotto. È Katia Ricciarelli in particolar modo ad accusare le tre ragazze, arrivando a parlare di “congiura”.

Katia Ricciarelli attacca le sorelle Selassiè, Signorini appoggia!

“Non ci siamo messe d’accordo!” tuona Jessica Selassiè, cercando di chiarire la sua posizione. Katia Ricciarelli, però, non è affatto d’accordo e motiva perché: “Non c’è bisogno che vi mettiate d’accordo se siete ogni giorno 24 ore insieme!” Le tre sorelle cercano di chiarire che è solo una coincidenza se tutte e tre hanno votato Manila questa sera, ma Katia non vuole sentirne e le accusa: “Brutto gioco!” Dallo studio Signorini però le avverte: “Se vediamo che anche la prossima volta continuano a votare tutte e tre la stessa persona è chiaro che poi non la raccontate a nessuno!”

