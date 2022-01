Katia Ricciarelli Vs Lulù “Va al tuo paese”/ Miriana “È razzismo! Basta, me ne vado!”

Nella Casa del Grande Fratello Vip è guerra aperta. La diretta di ieri ha scoperchiato un vaso di Pandora che a stento rimaneva chiuso negli ultimi giorni. Katia Ricciarelli è nel mirino delle critiche, sia fuori che dentro la Casa, per alcune uscite infelici e, nelle ultime ore, la cantante è stata anche accusata di razzismo da una furiosa Miriana Trevisan che ora minaccia di abbandonare il reality.

Tutto è nato di fronte all’ennesima discussione tra Katia e Lulù, questa volta a tavola. Tra le due sono volate parole forti che Lulù ha poi riferito a Miriana in camera da letto: “Io stavo parlando con Soleil – ha esordito Lulù – e le ho detto ‘Vai a scuola, stupida’. Katia mi ha sentito e mi fa ‘ma vacci tu a scuola, al tuo paese, che forse non ti hanno insegnato niente’“. Di fronte a quel “vai al tuo paese”, Miriana è rimasta senza parole, chiedendo più volte se Katia l’avesse realmente detto: “Se l’ha detto è razzismo, è gravissimo!”

Miriana Trevisan pronta ad abbandonare il GF Vip se non ci saranno provvedimenti per Katia Ricciarelli

L’episodio per Miriana Trevisan è talmente grave da annunciare immediatamente agli autori il suo possibile ritiro dal programma: “Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. – ha sbottato la showgirl – Chiamate i miei avvocati!” E ancora: “Non ditemi bugie perché se lo ha detto veramente io me ne vado. Ragazzi io me ne vado non vivo in una casa con una persona razzista. Io il razzismo non lo sopporto.” D’altronde sono ormai in molti a mal sopportare i modi di Katia. Anche l’ultima arrivata, Nathaly Caldonazzo, ha accusato la cantante: “Katia è invidiosa e cattiva, è infelice e vuole che tutti gli altri siano infelici. Ha detto a Manuel ‘ma come fai a stare con quella?‘, ma perché deve essere infelice degli amori degli altri?” Come si comporterà Alfonso Signorini di fronte a questa delicata situazione?

