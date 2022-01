Katia Ricciarelli vs Manila Nazzaro “Le avrei dato una sberla”/ Il motivo? L’abbraccio a Delia…

Sono ore molto agitate dentro la casa del Grande Fratello VIP. L’ingresso di Delia Duran ha movimentato non poco le dinamiche del gruppo, con alcuni equilibri che sono stati improvvisamente stravolti. Divisioni anche tra i coinquilini, in particolar modo tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. A quanto pare, la cantante non ha apprezzato la vicinanza manifestata da Manila alla nuova arrivata e la sua accoglienza è stata ritenuta eccessiva dalla Ricciarelli, evidentemente schierata dalla parte di Soleil Sorge. Quando la moglie di Alex Belli ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP, alcuni concorrenti si sono rivelati più benevoli di altri, non facendo mancare le giuste attenzioni alla nuova arrivata. Il fatto che Manila si sia attivata così platealmente, tuttavia, ha fatto storcere il naso a Katia, che ha espresso disappunto.

Sonia Bruganelli "Fossi Soleil uscirei e mi farei una storia con Alex Belli"/ Il consiglio choc

Katia Ricciarelli contro Manila: “Volevo darle una sberla”

In una chiacchierata avvenuta con Soleil Sorge, alcune ore dopo la messa in onda della puntata di venerdì sera, la Ricciarelli ha espresso tutta la sua amarezza, obiettivamente un po’ ingiustificata, nei confronti di Manila. “E’ stata Manila, che se l’è andata ad abbracciare, le volevo dare una sberla… E’ andata, stava ascoltando il pianoforte che Manuel suonava, è andata a sedersi vicino a lui e Manila che era vicino al biliardo, è andata là e se l’è abbracciata, si è seduta con lei…”, ha commentata delusa e amareggiata Katia. Manila Nazzaro, dal canto suo, non ha fatto altro che approcciare a Delia in maniera cortese ed educata, cercando di farla subito sentire parte del gruppo. Un atteggiamento che non è piaciuto alla spigolosa Katia.

Delia Duran "Paparazzata col bacio era finta"/ "Alex Belli? Rottura totale perché..."
Manuel Bortuzzo sfogo choc contro Katia Ricciarelli/ "Vai a letto e non scassare la minc*ia"

