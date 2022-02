Katia Ricciarelli Vs Manila “Vipera lei, Miriana e Nathaly”/ “Va via come i serpenti”

Ormai il rapporto tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro sembra essere definitivamente incrinato. Il triangolo che vedeva protagoniste Katia, Manila e Soleil è ormai un duo orfano della Nazzaro che nelle ultime settimane si è invece avvicinata tanto a Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Di fronte all’allontanamento di Manila e ai comportamenti di quest’ultima, ormai vicinissima a quelle che sono state finora le sue ‘acerrime nemiche’, Katia l’ha accusata senza mezzi termini, chiamandola “vipera”.

“Sono delle vipere” ha infatti detto la Ricciarelli riferendosi a Miriana, Manila e Nathaly, convinta che le tre donne abbiano fatto gruppo contro di lei. In questo suo sfogo la cantante ho poi trovato l’appoggio di Soleil Sorge.

Katia Ricciarelli furiosa con Manila: “Invece di chiarire con me se ne va come i serpenti…”

“Mi sorprende Manila ma ormai ho capito che anche lei è così” ha aggiunto allora Soleil. “Invece di stare qua a parlare se ne va, come i serpenti che beccano e poi se ne vanno” ha proseguito dura Katia, palesemente infastidita dal fatto che Manila non cerchi alcun confronto con lei per chiarire le questioni che le hanno allontanate e, anzi, sia sempre più vicina alle sue nemiche. “Ieri ero contenta e oggi mi hanno buttato giù un’altra volta” ha continuato Katia. Soleil ha allora cercato di placare la delusione della cantante invitandola a reagire comunque con positività a queste situazioni, per quanto amare: “Porgi l’altra guancia, poi se ti devono deludere ti deludono ma perdono loro mica tu”, ha quindi fatto notare l’influencer.

