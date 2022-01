Katia Ricciarelli vs Manuel Bortuzzo “Non lo voglio guardare in faccia”/ “Sembra diventato quasi cattivo”

Katia Ricciarelli parla male di Manuel Bortuzzo. Da quando è uscito Aldo Montano, Manuel ha iniziato prendere posizione su determinate persone tanto che nel corso dell’ultima puntata ha nominato Soleil Sorge. La ragazza però non l’ha presa bene e si è sfogata con Katia Ricciarelli: “La verità è che ci sono delle persone che vogliono fare questa cosa del gruppo perché li rende più forti e poi ci sono altre persone che siamo noi praticamente, che non ci basiamo su queste cose, che non chiediamo questo, che lasciamo alle persone la possibilità agli altri di essere amici e di fare quello che vogliono”. Poi ha aggiunto infastidita: “Anche Manuel mi ha votato nuovamente questa sera, Manuel mi ha rivotato”. A quel punto Katia Ricciarelli ha espresso le sue perplessità in merito al nuotatore e ha confidato a Soleil: “Ah si? Ti ha votato ancora una volta. Io non lo voglio neanche guardare in faccia perché non lo ritrovo, non ritrovo più Manuel, non ritrovo più uno che ha sempre avuto affetto per tutti. Sembra diventato quasi cattivo, non lo so”.

Barù replica a Katia Ricciarelli/ "Aprire bocca… la apri anche abbastanza"

La colpa del suo cambio di atteggiamento secondo Katia sarebbe da ricercare nel rapporto che il nuotatore ha instaurato con Lulù Selassiè: “Spero esca presto da quest’intrigo con lei, per il bene che gli voglio. Ha avuto un cambio di mentalità. Il suo occhio è cambiato, adesso è duro.[…] Per il suo bene forse spero esca. Ormai è evidente che è cambiato”. Soleil ribatte: “Io non lo vedo cattivo ma un po’ spento e non è lo stesso di prima”.

Manuel Bortuzzo sogna di tornare a camminare/ Lulù lo incoraggia: "Accadrà"

Katia Ricciarelli si difende da Nathaly Caldonazzo

Katia Ricciarelli dopo la puntata del Grande Fratello Vip si è sfogata per il comportamento di Nathaly Caldonazzo. Manila Nazzaro ha spiegato a Katia che Nataly ha parlato male di lei tanto che Soleil ammonisce Katia: “Posso dirti una cosa Katia? Tu per me sei stata talmente buona e corretta che era al limite del falso un po’. Troppo cordiale”. Katia Ricciarelli però ha voluto chiarire la sua posizione: “Allora tu non hai sentito quello che ho detto. Io ho detto ad Alfonso che ho le mie idee e le mantengo. Cerco di dirle in un altro modo, con educazione. Io in puntata dovevo essere così. Però è chiaro che non si può andare avanti così, con la falsità. Io non sono né sola né cattiva”. Soleil ha spiegato di non sopportare gli attacchi che Nataly ha rivolto a Katia e ha sentenziato: “Ti giuro questa cosa qui mi manda in tilt perché tu non sei stata e mai sarai sola […] Io mi rifiuto di cedere alle falsità e al perbenismo, voglio solo vivermi me stessa e il bello qui dentro con te e le persone che amo. Non mi piego a queste cose qua”.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli e Soleil, attaccano Miriana Trevisan/ “Senza Biagio, si butta su Barù. Sono numeri”

© RIPRODUZIONE RISERVATA