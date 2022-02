Katia Ricciarelli Vs Miriana “Fai la santarellina e balli mezza nuda”/ Lei: “Vipera!”

Come spesso accade, la diretta del Grande Fratello Vip ci regala i colpi di scena migliori sul finale. Anche questa sera la lite più infuocata è arrivata a pochi minuti dall’inizio delle nomination e ha visto protagoniste ancora loro due: Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Le due acerrime nemiche tornano a litigare furiosamente quando la Trevisan accusa Katia di non dosare i suoi attacchi: “Dici parole durissime, hai detto alle nostre spalle che siamo delle vipere ma sei tu una vipera!”

L’appellativo della showgirl dà il via ad un fiume in piena di accuse, con la Ricciarelli che sbotta: “La devi smettere con questa faccia da santarellina! Sii una donna, non una bambina! E sono felice di uscire perché non mi va più di vedere queste facce da santarelline! Sei pure andata a ballare mezza nuda sotto la pioggia!” E ha annunciato: “Ho fatto anche le valigie perché voglio andare via da tutta questa falsità!”

Miriana Trevisan però si difende: “Io sento le vostre cattiverie e mi difendo e sono felice di essere così. Pensa a cosa ti attacchi! Grande Katia Ricciarelli!”, sborra sarcastica. “Sì, io sono Katia Ricciarelli e sono forte, tu chi sei? I giovani sono molto meglio di voi, sappiatelo!” chiude la Ricciarelli prima di essere interrotta ma lo scontro è soltanto all’inizio.

