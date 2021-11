Katia Ricciarelli Vs Miriana Trevisan “Cogl*ona, la odio”/ “Le darei due schiaffi”

Parole molto forti quelle di Katia Ricciarelli nei confronti di Miriana Trevisan. Dopo lo scontro avvenuto in diretta su Canale 5, la convivenza tra le due donne nella Casa del Grande Fratello Vip continua ad essere tumultuosa. È però la Ricciarelli a non volerne sapere di avere un confronto chiarificatore con la Trevisan che, invece, continua ad insultare. Parole che il web sta aspramente criticando, trovandole eccessive, soprattutto per un gioco come quello del Grande Fratello.

“È bugiarda, le tiro una scarpa in testa e gliela buco“, ha sbottato la Ricciarelli rivolta a Miriana. Poi ha continuato parlando con Patrizia Pellegrino: “Non alza neanche gli occhi perché se viene qua, guarda, le do una sberla che le cavo i denti. (…) Io quando chiudo chiudo e basta, ho aperto tre volte. Basta“.

Katia Ricciarelli, toni forti contro Miriana Trevisan e il web non perdona!

Parole di vero astio quelle di Katia Ricciarelli nei confronti di Miriana Trevisan. Parlando in disparte con Davide, la cantante ha infatti continuato ad accusare la showgirl: “Non si può andare avanti così, per vedere i sorrisetti che si fa quella co**iona insieme a Clarissa. L’odio. (…) Adesso sta facendo gruppo, capito? Sta facendo gruppo con le minorenni. La conosco ormai“. A niente sono valsi i tentativi di Davide di farle placare i toni. Gli atteggiamenti della Ricciarelli nei confronti di Miriana, che ha versato lacrime per le sue parole, stanno facendo indignare il web che ora chiede un forte intervento di Alfonso Signorini. Come si comporterà il conduttore? E, soprattutto, Katia si scuserà?

