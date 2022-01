Katia Ricciarelli vs Miriana Trevisan/ Signorini: “Arrivate riserve legali al GF VIP”

Continua a tener banco lo scontro tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan al Grande Fratello VIP, anche se questa sera non ci saranno sviluppi, dopo le iniziative legali annunciate da Pago, a tutela dell’ex moglie Miraina e del figlio Nicola. “Ecco, io so che Grande Fratello vi ha messo al corrente delle conseguenze di quanto è avvenuto in seguito a quanto appena visto. Perché sono arrivate delle, diciamo, delle riserve legali”, ha annunciato Alfonso Signorini.

Fausto Leali squalificato al GF Vip ma Katia Ricciarelli no, perché?/ È polemica!

“Soprattutto sul tema che riguarda Miriana, la maternità, le affermazioni di Katia Ricciarelli sulle quali non possiamo e non vogliamo entrare. Perché abbiamo ricevuto delle diffide su questo argomento. Sul quale non entreremo nel merito”. A Pago, infatti, non erano affatto piaciute alcune frasi che la cantante lirica aveva rivolto a Miriana Trevisan, coinvolgendo anche il figlio Nicola.

Signorini al Gf Vip: "Basta squalifiche" / Il comunicato: "State perdendo la faccia"

Pago, la dura presa di posizione dopo la polemica tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan

A pochi giorni dall’inizio della nuova puntata, Pago aveva annunciato provvedimenti imminenti sulla polemica riguardante la sua ex moglie. “Le parole pronunciate questa sera da ‘alcuni’ concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali, già da domani a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano più nel rispetto soprattutto di nostro figlio”, aveva scritto. Provvedimenti che a quanto pare sono stati presi nelle ultime ore e che, per il momento, congelano la discussione tra Katia e Miriana al Grande Fratello Vip 6.

LEGGI ANCHE:

Miriana Trevisan/ Le spalle coperte da Biagio D'Anelli e Pago e l'alleanza con Manuel

© RIPRODUZIONE RISERVATA