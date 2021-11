Katia Ricciarelli vs Miriana Trevisan: tensione alle stelle!/ “Mi hai pugnalata”

Al Grande Fratello Vip sembra essere tornato il sereno tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. La soprano aveva avuto da ridire sulla nomination della Trevisan e aveva espresso il suo malcontento a Patrizia Pellegrino: “Sta stronz*. Le tiro una scarpa in testa e le faccio un buco”. Dopo la lite degli scorsi giorni la cantante lirica ha cercato di ricomporre il rapporto con la coinquilina. A favorire la réunion Alex Belli, che le ha chiamate al tavolo per chiarirsi. Katia Ricciarelli ha dichiarato di aver sofferto molto per il suo comportamento e ammette: “No no adesso basta con i pianti, sono stata già troppo male per conto mio. Un giorno fuori da qua mi spiegherai il perché lo hai fatto”. Miriana Trevisan si è sciolta in lacrime e le ha risposto: “Te lo spiego quando vuoi, non l’ho fatto con una mira particolare, è un gioco. L’ho fatto sapere anche in confessionale che non immaginavo reagissi così, non pensavo di ferirti in questo modo”. La Ricciarelli è decisa a mettere fine alle ostilità: “Per me uscire venerdì va benissimo. Per il resto, ho sorriso a Sophie che non mi guardava più in faccia per avermi votato. La tua invece era una pugnalata, capisci? Vogliamo adesso finirla?!”, le ha intimato.

Katia Ricciarelli fa il tifo per Alex Belli e Soleil Sorge. La soprano sembra aver cambiato idea su questa coppia tanto da essere diventata una loro accanita sostenitrice. In queste ore, Katia Ricciarelli si è espressa in merito alla loro complicità: “Questa vostra complicità è talmente potente che sembra attrazione fisica giuro”. Alex Belli ha però prontamente negato: “In verità non c’è attrazione fisica, ci dormo insieme, ci rido e scherzo”. La Ricciarelli però non è apparsa convinta e ha sentenziato: “Involontariamente questa vostra complicità, che sembra attrazione fisica, è dagli altri fraintesa e anche invidiata perché non si vede spesso. C’è un’intensità anche nei movimenti, negli sguardi che ti fa stare così. Non lo so, ma sarebbe bellissimo”.

Katia Ricciarelli è apparsa entusiasta all’idea che i due possano avere una relazione. Alex però la voluto ricordare che nella sua vita c’è Delia: “La stessa complicità ce l’ho con Delia, io sono fortunato in amore perché ho trovato la stessa complicità”. Katia Ricciarelli però continua a tifare per Soleil: “Però è bella da vedere credimi ed è invidiata. Basta guardarvi negli occhi non c’è bisogno che parliate”. Katia Ricciarelli sta facendo di tutto per farli mettere insieme. Ci riuscirà?

