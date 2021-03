Katia Svizzero, chi è?/ “Voce dell’Ape Maia”, felice con il marito Duccio e le figlie

Figlia di una modella, Katia Svizzero è sicuramente un volto noto della televisione e non solo per il suo ruolo di annunciatrice di casa Rai ma anche perché è lei la “voce” di Ape Maia. Katia Svizzero esordisce all’età di sei anni per dare il volto al Carosello di un budino ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie, a 13 anni si presta al cabaret e poi attrice di sceneggiati come Paganini e Manon Lescaut e nelle commedie musicali Una bella domenica di settembre e Macario blu, ma è sempre la musica la sua prima passione, quella che poi si ripresenta quando, a 17 anni, Vito Molinari la vuole per cantare in alcuni programmi televisivi. Fu allora che l’hanno notata e che le è stata affidata la sigla dell’anime L’ape Maia, e agli inizi degli anni ’80 diventa una vera e propria star con il suo 45 giri de L’Apemaia che raggiunge il primo posto in classifica.

Katia Svizzero, l’ex annunciatrice Rai, ha avuto il tempo di dedicarsi anche ad altro, ovvero alla sua vita privata visto che, dopo essere diventata annunciatrice Rai, ha deciso di sposare il suo fidanzato, Duccio. Dalle loro nozze sono nate le figlie Gioia e Stella. Sarà ospite in studio ad Oggi è un altro giorno e a quel punto Katia Svizzero potrebbe rivelare qualcosa in più della sua vita e del suo lavoro visto che ha lasciato il mondo degli annunci ma non la Rai.

