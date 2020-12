Katie Holmes ed Emilio Vitolo fidanzati/ “Ti amo, ogni volta che vedo il tuo viso…”

Katie Holmes ha un nuovo fidanzato. A conquistare il cuore della bellissima attrice americana che ha conquistato il cuore di tutti interpretando la dolce Joey Potter di Dawson’s Creek è stato Emilio Vitolo, chef di origini italiane da parte del papà e peruviane per via materna. Seguitissimo sui social per essere stato anche attore di ben due spettacoli: Royal Pains e Inside Amy Schumer, Emilio Vitolo ha ufficializzato la storia con Katie Holmes pubblicando una dolce foto in occasione del 42esimo compleanno dell’attrice. “La persona più straordinaria, gentile e bella”, ha sottotitolato Vitolo alla candida foto. “Ogni volta che vedo il tuo viso mi viene da sorridere. Buon compleanno !!! Ti amo!”, ha scritto Emilio Vitolo. La risposta della Holmes non è tardata ad arrivare: “Grazie mille amore mio, anch’io ti amo”.

KATIE HOLMES ED EMILIO VITOLO, L’INIZIO DELLA STORIA D’AMORE

La foto e la dichiarazione d’amore di Emilio Vitolo per la bellissima Katie Holmes arriva a distanza di mesi dalle prime paparazzate. Dopo essere stati pizzicati insieme TMZ a New York mentre sorseggiavano vino, è arrivata la paparazzata del Daily Mail che ha pizzicato lo chef e l’attrice in teneri atteggiamenti. Sembrava una passione destinata a finire poco dopo, ma come testimoniano le parole scritte da Emilio Vitolo, non è affatto così. La coppia è sempre più serena e felice e sta vivendo l’amore lontano dalle luci dei riflettori. Fino a ieri, infatti, la coppia non era mai uscita allo scoperto sui social. L’immagine condivisa da Vitolo e che mostra un momento quotidiano vissuto con la Holmes non solo ha rapidamente fatto il giro del mondo, ma ha letteralmente conquistato tutti, in primi i fan storici di Dawson’s Creek.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emilio Vitolo (@emiliovitolo)





