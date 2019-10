Katie Piper, sfregiata con l’acido/ Pubblica la foto del suo volto: “Resistete!”

Katie Piper ha coraggiosamente condiviso una foto che ha lasciato tutti sconvolti ma che ha un significato profondo destinato a cambiare la vita di molti e il loro pensiero, sia da una parte che dall’altra. La foto postata sui social rivela l’entità delle sue orribili lesioni dopo essere stata colpita con l’acido da un uomo che è stato il suo compagno di vita, Daniel Lynche, nel 2008. Nella Giornata mondiale della salute mentale, l’ex star di Strictly Come Dancing ha voluto lanciare un messaggio chiaro alle donne brutalmente violentata e private della propria bellezza ad opera di uomini che dichiarava loro amore infinito al grido di “Il dolore passa”. Detto da lei ha sicuramente un altro effetto visto che dopo l’attacco, Katie rimase cieca di un occhio e ha riportato gravi ustioni su tutto il viso le stesse che ha mostrato in questo sconvolgente scatto.

LE FOTO SCONVOLGENTI DI KATIE PIPER E IL SUO MESSAGGIO

Nella didascalia che accompagna lo scatto, Katie ha spiegato: “Ricordo quando non volevo vedere nessuno. Ricordo quando non volevo che nessuno mi guardasse. Ricordo quando avevo paura delle persone, paura degli uomini, avevo paura del mondo ma anche che aprirsi alle persone e parlare del mio trauma e del danno psicologico non era possibile“. Fortunatamente tutto è cambiato, il dolore si è assopito e Katie Piper ha saputo prendere in mano la sua vita e nel suo post ha invitato tutti a reagire e il messaggio è arrivato forte e chiaro: “Sei una fonte d’ispirazione per così tante persone. Tanto rispetto”, le scrivono e ancora: “Sei un essere umano incredibile”.

