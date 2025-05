Le interviste che ogni giorno ci propone La Volta Buona hanno la capacità di mettere in evidenza sfumature quanto mai varie dei volti noti del mondo dello spettacolo. La puntata odierna ha passato in rassegna gli esordi di alcuni divi e dive dello showbiz nostrano e, particolarmente toccante, è stato il racconto di Katiuscia – all’anagrafe Caterina Piretti – che molti ricorderanno come vera e propria regina dei fotoromanzi. Il suo racconto parte proprio da quel successo fragoroso: “Guadagnavo tantissimo ma sperperavo i soldi; ero troppo giovane, è capitato tutto all’improvviso. Cosa ne facevo; viaggi con i miei amici, ho portato tutti in giro per il mondo e mi sono divertita come una pazza”.

Prima un film a 5 anni con Alberto Sordi, poi l’intuizione di un direttore di fotoromanzi che a 14 anni le propose di esordire nel settore; Katiuscia – alias Caterina Piretti – ha avuto poi un crollo esistenziale con lo spettro delle dipendenze che si è abbattuto nella sua vita. “Il tunnel della droga? La mia curiosità mi ha portato anche a provare sostanze varie, con gli amici, negli ambienti che frequentavo… Non si può scherzare con la droga ma quando non lo sai rischi di cascarci”. La diva dei fotoromanzi, nel salotto di Caterina Balivo, ha poi spiegato: “E’ durata tanti anni, almeno 5 anni… Diventando mamma ho deciso di smettere e cambiare totalmente vita; mio marito era anche lui tossicodipendente e tra l’altro era anche psicologo. Ci siamo ritrovati a fare una vita allo sfascio, alla sbando, per fortuna mio figlio mi ha dato una sferzata di energia”.

Il racconto di Katiuscia – nome d’arte di Caterina Piretti – ha colpito tutti i presenti a La Volta Buona, soprattutto in riferimento alla sua capacità di sovvertire quel periodo nefasto dettato dalla dipendenza dalle droghe. “Mio figlio pensava che stessi lì a lavorare” – ha spiegato a proposito dei 4 anni in comunità – “Ha poi saputo la verità, purtroppo, tramite internet. Gli ho raccontato tutto ma ormai erano cose finite, sepolte. Devo dire che ho avuto un riscontro fantastico da parte sua; mi ha stimata tantissimo per essere riuscita ad uscirne e aver aiutato altre persone”.