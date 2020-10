Katuxa Close a Pomeriggio 5/ Mondonico attacca: “Chi è? Non la conosce nessuno!”

È il fenomeno social del momento e Barbara D’Urso ha deciso di invitarla nello studio di Pomeriggio 5, accontentando tutti i suoi fan. Katuxa Close, con un outfit che non lascia indifferenti e lunghi capelli biondi fa il suo ingresso in studio e lancia subito la sua frase cult: “Mi sembra di essere a Rio De Janeiro invece sono in questo caloroso studio di Barbara D’Urso.” La D’urso nota però un importante cambiamento nel suo look: “Ma non eri mora?” “Ero mora ma ho deciso di cambiare per essere un po’ più appariscente”, ha chiarito la conduttrice e cantante brasiliana. Ma sin da subito a criticarla c’è il giornalista Carlo Mondonico: “Ma tornartene a Rio no? Chi è? Non la conosce nessuno!”, a difenderla ci sono però Biagio D’Anelli e Denis Dosio. Quest’ultimo dichiara: “Non fa male a nessuno, anzi, fa strappare dei gran sorrisi quindi tanta roba.”

Katuxa Close ospite di Barbara D’Urso dopo il successo su Instagram

Katuxa Close, proprio di recente, ha rilasciato un’intervista al portale Biccy.it, raccontando com’è cambiata la sua vita dopo essere diventata un vero e proprio fenomeno social. “La mia vita in questo momento è un po’ agitata, è tutta una sorpresa. – ha ammesso – Ho cominciato ad avere un sacco da fare, mi stanno invitando da un sacco di parti, parlo con un sacco di persone.. Sono sempre impegnata, ma per me è un bene. In questo periodo, con tutto ciò che stiamo vivendo, far ridere e far sorridere è una cosa bellissima ed io voglio far tutte e due: voglio che la gente rida e sorrida.” ha infine precisato.



