Katy Perry separata da Justin Trudeau: perché c'entra il suo ex compagno

Sarebbe già giunta al capolinea la frequentazione tra Katy Perry e Justin Trudeau. Ma, facciamo un passo indietro. Lo scorso giugno, dopo mesi di indiscrezioni, la popstar ha confermato la separazione da Orlando Bloom, padre di sua figlia, al quale era legata dal 2016. Poco dopo, sono iniziate a circolare voci di una presunta frequentazione tra Katy e l’ex Primo Ministro del Canada. I gossip sono stato poi confermati quando il politico è stato avvistato negli spalti durante uno dei concerti della cantante, con il video che è immediatamente diventato virale sul web.

Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati: dichiarazioni ufficiali/ "Loro priorità sarà sempre la figlia"

Tuttavia, dopo settimane di passione, pare che la scintilla tra di loro sia già svanita. Stando a quanto riportato da “Daily Mail”, i due si sarebbero sempre di più distaccati, arrivando a non comunicare più.” La novità è passata”, ha rivelato una fonte vicina all’artista, spiegando anche che gli impegni con il tour avrebbero influenzato la decisione di porre fine a questa frequentazione. Non solo, sempre secondo quanto svelato dalla fonte, Katy non avrebbe ancora superato la rottura dall’ex compagno.

Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati? "Lite esplosiva"/ Lo sfogo: "Ridicolo e imbarazzante"

Katy Perry non ha ancora superato Orlando Bloom? Il gossip

“Sta ancora cercando di guarire”, ha svelato l’insider riguardo la separazione tra Katy Perry e Justin Trudeau. A quanto pare, quindi, la popstar starebbe ancora cercando di riprendersi dopo la fine della lunga storia con Orlando Bloom e non sarebbe pronta per l’inizio di una nuova storia. D’altro canto, invece, Trudeau non avrebbe affatto gradito l’attenzione mediatica che ha travolto la coppia già solo dopo il loro primo appuntamento. Di conseguenza, i due avrebbero preferito allontanarsi, mettendo già fine alla loro breve frequentazione.