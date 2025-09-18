Katy Perry, flirt con Justin Trudeau? Dopo le cene intime a Montreal spuntano i dubbi: stanno insieme o è stata una cotta passeggera?

Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia o è stato solo un flirt estivo? La popstar e l’ex premier si sono frequentati tutta estate, almeno secondo le paparazzate di fine luglio. Eppure, nonostante i fan della cantante si siano illusi che abbia ritrovato l’amore, ecco che arriva la clamorosa smentita: “con Justin non è scoppiata la scintilla”. A dirlo è una fonte ET, che mette dunque a tacere le speranze di vedere Katy Parry al fianco del bel canadese.

“Katy ha avuto alcune relazioni occasionali e sta vivendo alla giornata”, continua la fonte. Dopo la storia con Orlando Bloom, l’attore stesso e la cantante non vogliono nulla di serio, ma viversi rapporti tranquilli senza troppe aspettative. In tutto ciò, anche Bloom è venuto a sapere del presunto flirt dell’ex fidanzata, e da diverso tempo i fan aspettavano con ansia una sua reazione nel vederla paparazzata insieme a Justin Trudeau, anche perchè la loro relazione non è finita troppo tempo fa, anzi, potremmo dire che la rottura è ancora fresca.

Katy Perry, la reazione di Orlando Bloom al flirt dell’ex fidanzata: cosa c’entra Angela Merkel

Come ha reagito Orlando Bloom al flirt di Katy Perry con Trudeau? A creare una dinamica alquanto strana ci ha pensato l’intelligenza artificiale, che ormai sostituisce anche le reazioni. Infatti è stata creata dall’IA una foto di Bloom a cena insieme ad Angela Merkel, con un’atmosfera a lume di candela e due sguardi complici immersi in una chiacchierata amichevole. Sotto al post, una strana didascalia: “Poche poche settimane dopo aver annunciato la sua separazione dalla fidanzata Katy Perry, l’attore inglese Orlando Bloom è stato fotografato venerdì a cena con l’ex cancelliere tedesco Angela Merkel”.

Eppure i fan avevano creduto fortemente nel colpo di fulmine tra Katy Perry e Justin Trudeau, dato che quest’estate i due sono stati paparazzati a cena insieme a Montreal e durante una passeggiata con il cane. Oltretutto, Trudeau aveva anche cantato una canzone dell’artista ad un concerto di lei: in prima fila, come un fan qualsiasi, si era messo a urlare “Fireworks” a squarciagola attirando l’attenzione dei media.