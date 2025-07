Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati, ora è arrivata una comunicazione congiunta affidata ai loro rappresentanti: cosa hanno rivelato al Daily Mail

Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati: arriva la comunicazione congiunta

Alla fine, dopo diverse settimane di rumors ed indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità: Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati dopo 9 anni di relazione. La coppia si è sentimentalmente legata nel 2016 e ha dato vita ad una romantica storia d’amore, coronata anche dalla nascita della figlia Daisy nel 2020.

È stato un lungo periodo di speculazioni e gossip attorno alla popstar e all’attore che ora, attraverso una comunicazione congiunta affidata ai loro rappresentati e rilasciata al DailyMail, hanno confermato la rottura.

“Orlando e Katy hanno modificato la loro relazione negli ultimi mesi per concentrarsi sulla co-genitorialità“, hanno comunicato i rappresentanti della coppia alla testata. “Continueranno a essere visti insieme come una famiglia, poiché la loro priorità condivisa è – e sarà sempre – crescere la figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco“.

Katy Perry and Orlando Bloom finally break silence on split after nine-year romance https://t.co/sGl2hhDW4i — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 3, 2025

Katy Perry e Orlando Bloom, dalla storia d’amore ai segnali della crisi

Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati, dunque, ma la loro priorità rimarrà sempre la figlia Daisy e la sua crescita in un’atmosfera di amore e rispetto. D’altronde anche le indiscrezioni delle scorse settimane hanno raccontato di un comune accordo tra la cantante e l’attore, nonostante la crisi e la rottura, per mantenere rapporti amichevoli per il bene della figlia. Una separazione non conflittuale, dunque, e che arriva dopo settimane di fuoco in cui la coppia è finita nel vortice del gossip.

Tanti gli indizi che hanno lasciato intendere una rottura imminente, come la presenza in solitaria di Orlando Bloom al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. Decisione da molti giustificata come un conflitto di impegni con la Perry, che in questo periodo è impegnata con il suo Lifetimes Tour in giro per il mondo. E ancora, tra i numerosi indizi, il crollo in lacrime della cantante durante il concerto tenuto ad Adelaide, in Australia, pochi giorni fa. Un momento delicatissimo per la coppia, che rimarrà però per sempre unita dall’amore per la figlia Daisy.