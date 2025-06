Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati? La coppia pronta all'addio il prossimo 7 dicembre

E’ giunta al capolinea la relazione tra Katy Perry e Orlando Bloom? I due avrebbero deciso di porre la parola fine alla loro storia dopo le tensioni delle ultime settimane, un amore che pare aver detto tutto quello che aveva da dire. Come ricostruito da TMZ, il duo composto dalla celebre cantante e il famoso attore avrebbe avuto una lite devastante a causa del recente volo spaziale della cantante con Blue Origin, definito dall’attore “ridicolo” e “imbarazzante”. Insomma, una somma di questioni che non ha fatto altro che acuire la tensione tra i due, con nervi tesi anche da parte della star musicale, irritata dagli scarsi numeri del suo tour. Il tutto condito da una serie di litigi che non ha fatto altro che infiammare un rapporto già esaurito.

Katy Perry e Orlando Bloom avrebbero deciso di separarsi, con i prossimi mesi che saranno quelli decisivi per l’annuncio ufficiale. La fine di un matrimonio e allo stesso tempo di un’epoca per la coppia.

Katy Perry e Orlando Bloom annunciano la fine del matrimonio

Ci sarebbe anche una presunta data da cerchiare in rosso sul calendario dai fan di Katy Perry e Orlando Bloom. La coppia, insieme dal 2016 e che ha messo al mondo la figlia Daisy, ha già fatto i conti con alti e bassi, ma questa volta le tensioni sembrano più gravi e non sembrano esserci dei margini per ricucire uno strappo che appare inevitabile.

La rottura sarebbe ormai alle porte per la coppia, pronta a mettere il tutto nero su bianco alla fine del tour della cantante. L’ultima data in calendario per Katy Perry è fissata al prossimo 7 dicembre, da quel momento in poi ogni momento è buono per una possibile fine della relazione. In attesa di annunci ufficiali, attesi per le prossime settimane, la coppia è definitivamente scoppiata.