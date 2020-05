Katy Perry incinta di Orlando Bloom mostra tette e c*lo/ Nel video di Daisies…

Pubblicità

Le star hanno sempre un modo un po’ eccentrico e plateale per annunciare le proprie gravidanze e anche in questo caso non è mancato proprio nulla. Katy Perry, incinta di Orlando Bloom, ha deciso di spogliarsi per annunciare la sua gravidanza e mostrare il suo pancione con buona pace dei fan che hanno avuto modo di vederla nuda, come mamma l’ha fatta. Il nuovo singolo dal titolo Daisies sarà disponibile dal 15 maggio su tutte le piattaforme digitali come celebrazione della resistenza dello spirito umano di fronte al cinismo e alle avversità soprattutto in questo periodo di Coronavirus e quarantena. Il video ufficiale è stato girato dalla regista Liza Voloshin e mostra Katy Perry in uno scenario naturale in cui le passeggia fino a quando si ritroverà con i piedi in un ruscello pronta a togliere il vestito e a mostrare il suo corpo con il pancione in bella vista ma anche tette e c*lo al vento.

Pubblicità

KATY PERRY INCINTA MOSTRA TETTE E C*LO E FA IMPAZZIRE I FAN

Il corpo di Katy Perry sta cambiando per via della gravidanza e i fan non hanno potuto far altro che notare le sue rotondità apprezzando le sue nuove forme. Il giorno stesso dell’uscita del singolo, alle 19.00 ora italiana, Katy Perry si è esibita dal vivo da casa e ha risposto alle domande dei fan segnando anche la nuova era del lancio dei nuovi singoli in questo periodo di quarantena facendo tornare a vivere la musica e lo spettacolo. Già lo scorso aprile, Katy Perry ha rivelato che diventerà mamma in estate annunciando anche ai follower il sesso del bebè con tanto di foto con la faccia del suo compagno cosparsa di panna rosa e la didascalia: “E’ una bambina”. Adesso non ci rimane che attendere quello che succederà nelle prossime settimane…



© RIPRODUZIONE RISERVATA