Chi è Kaupo Rosin, ospite questa sera nello studio della trasmissione "Codice": il Direttore generale del Servizio di intelligence estera dell'Estonia

Ospite questa sera nella diretta della trasmissione “Codice” – ideata e condotta da Barbara Carfagna, in onda nella prima serata di Rai 1 -, il colonnello Kaupo Rosin è una figura pressoché sconosciuta nel nostro paese ma, al contempo, piuttosto importante a livello internazionale dato che dal 2022 è stato scelto dal Ministero della Difesa dell’Estonia come Direttore generale del Servizio di intelligence estera, in un periodo storico piuttosto complesso e delicato a livello geopolitico.

Non a caso, l’intervento di Kaupo Rosin – che seguirà l’intervista al nostrano Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi – si incentrerà sul tema della guerra ibrida avviata dalla Russia nei confronti dell’intero occidente fin dallo scoppio (se non addirittura prima) del conflitto in Ucraina; oltre che sul tema della cybersicurezza e delle sfide cibernetiche dei quali è tra i massimi esperti al mondo dopo aver guidato per anno il Cyber Command estone.

Dal conto suo, lo stesso Kaupo Rosin ha più volte criticato il termine di “guerra ibrida” perché ritiene che sia “fuorviante e superficiale“, sostenendo – invece – che l’occidente e l’Europa siano al centro di una vera e propria guerra aperta contro alcuni attori ostili (come Cina e Russia) che usa “attacchi, attacchi informatici, attentati [e] forse (..) terrorismo di stato”: guerra che dovrebbe spingere – sempre secondo Kaupo Rosin – la NATO a estendere la sua deterrenza, per evitare che “alla Russia venga la stupida idea di spingersi militarmente verso l’Occidente”.

In pieno stile 007, della vita di Kaupo Rosin sappiamo veramente poco e letteralmente nulla al di fuori del suo curriculum di altissimo livello nel sistema militare estone: nato nel 1977, è oggi sposato con Tuulika Sooväli-Rosin – personaggio del tutto sconosciuto alla cronaca – e sembra avere due figli; mentre è certo che fin da giovanissimo si è interessato alla carriera militare frequentando – prima – l’Accademia di Difesa estone e – poi – l’università della Bundeswehr di Monaco con un Master in Economia e Scienze Organizzative e un corso di Stato maggiore nazionale.

Il primissimo incarico governativo di alto livello ricoperto da Kaupo Rosin è stato – tra il 2012 e il 2018 – quello di Comandante del Centro di Intelligence Militare delle Forze di Difesa estoni, poi abbandonato per recarsi al quartier generale della NATO – tra il 2018 e il 2022 – in qualità di Vicedirettore dell’unità di analisi della Divisione Congiunta di Intelligence e Sicurezza; mentre (come dicevamo in apertura) dal 2022 è stato incaricato dal Ministro della Difesa estone di giovare il locale Servizio di intelligence estera.