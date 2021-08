Kean all’Inter?/ Calciomercato news: Raiola porta in nerazzurro non solo Dumfries

CALCIOMERCATO NEWS, IPOTESI MOISE KEAN ALL’INTER

Nelle ultime ore sta emergendo l’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Moise Kean all’Inter in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport infatti, i nerazzurri sarebbero vicinissimi all’acquisto di Edin Dzeko dalla Roma ma non sarebbero intenzionati a fermarsi all’arrivo del bosniaco per sostituire Romelu Lukaku, che si sta invece trasferendo al Chelsea per la cifra di 115 milioni di euro. I nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri non mancano di certo in questo senso ma avendo bisogno di un terzino destro per sopperire anche alla partenza di Achraf Hakimi, passato a sua volta al Paris Saint-Germain, il club di Suning potrebbe cogliere una doppia opportunità chiudendo l’operazione per aggiudicarsi Denzel Dumfries dal PSV di Eindhoven ed aprendo i discorsi per avere Moise Kean dall’Everton. Entrambi questi calciatori sono infatti seguiti dallo stesso procuratore, ovvero Mino Raiola.

Le chances di vedere Moise Kean all’Inter entro la chiusura di questa finestra di calciomercato potrebbero dunque aumentare nei prossimi giorni, una volta che i nerazzurri avranno incassato il denaro proveniente dal Chelsea. Nella passata stagione Kean è riuscito a collezionare 19 reti ed ha fornito un assist vincente per i compagni in 45 presenze complessive tra campionato e coppe varie divise tra la maglia dell’Everton e quella del PSG, dove ha giocato in prestito da ottobre 2020. Ricordiamo infine che il contratto di Kean con il club inglese scadrà nel giugno del 2024 ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di euro secondo quanto riportato dal portale Transfermarkt.

