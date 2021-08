Kean torna alla Juventus?/ La proposta di Raiola per il dopo Ronaldo

Kean torna alla Juventus? Raiola alla Continassa

Dopo le indiscrezioni di calciomercato che vedono coinvolto Cristiano Ronaldo e l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare l’allenamento, la Juventus sembrerebbe alla ricerca di un nuovo attaccante. Il nuovo nome che spunta è quello di Moise Kean. Come riportato da Sportmediaset, in giornata, ha fatto visita alla Continassa, Mino Raiola, agente del calciatore, il quale ha già vestito la maglia bianconera. L’attaccante classe 2000 sta vivendo da separato in casa con il club proprietario del suo cartellino, l’Everton.

Dopo un anno in prestito al Paris Saint-Germain, il centravanti italiano ha fatto ritorno alla squadra inglese, con cui lo scorso martedì ha giocato nella gara di Coppa di Lega contro l’Huddersfield, facendosi però espellere. Dopo l’incontro con Raiola, ci sarebbe però da trovare l’accordo con l’Everton, che ha acquistato Kean proprio dalla Juventus, pagandolo 27,5 milioni di euro. Il calciatore non rientrerebbe nei piani dell’allenatore Rafa Benitez e il suo futuro dovrebbe essere lontano da Liverpool.

Il possibile acquisto di Moise Kean, potrebbe prescindere dal futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A meno di una settimana dalla conclusione del calciomercato, i bianconeri vorrebbero mettere a segno gli ultimi acquisti per completare la rosa di Massimiliano Allegri. Il nome più caldo sembrerebbe proprio quello di Kean, che già conosce l’ambiente juventino, con cui è cresciuto a livello giovanile, facendo poi il suo esordio tra i professionisti.

Il club di Andrea Agnelli, nel 2019 decise di cedere Moise Kean all’Everton per far respirare le casse societarie e difficilmente vorrà fare sborsare grosse cifre per riportarlo a Torino. Un possibile trasferimento, quindi, potrebbe avvenire a titolo temporaneo e in questo senso, potrebbe essere fondamentale il ruolo di Mino Raiola, che ha un ottimo rapporto con i bianconeri, come dimostrano le trattative del passato.

