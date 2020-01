Keanu Reeves e Alexandra Grant/ Insieme grazie a “Ode alla felicità” e quel flirt…

Quella tra Keanu Reeves e Alexandra Grant è una relazione che ha scatenato il gossip alcuni mesi fa e ha creato parecchia discussione sul web. Che sia per i “soli” 8 anni di differenza (55 lui, 47 lei), per i capelli volutamente argentei della 47enne Grant o, ancora, per la consueta riservatezza dell’attore, la coppia ha destato uno scalpore alquanto inatteso. Ma dietro questo amore, nato solo n egli ultimi tempo, c’è una lunga amicizia. Pare proprio che a farla diventare qualcosa di più sia stato l’amore dell’attore per la poesia e, in particolare, proprio uno dei suoi componimenti: Ode alla felicità. Come illustra Francesca Scorcucchi per Sette – Corriere della Sera, “Alexandra aveva illustrato le poesie di Keanu, con disegni così annacquati che sembravano sciolti dalle lacrime.”

Keanu Reeves: dal flirt con Sandra Bullock a Alexandra Grant

Reeves ha poi dichiarato che non si trattava di tristezza: «Era solo sarcasmo e voglia di fare ironia. Ricordo l’attimo esatto in cui scrissi quelle poesie, ero nella cucina di un’amica, la radio passava canzoni tristi, ci scherzammo su e mi misi a comporre versi strappalacrime. Più erano deprimenti e più si rideva». Il nuovo amore di Reeves è stata una vera sorpresa, visto che da circa 20 anni non venivano attribuiti flirt all’attore. Si era parlato di una storia fra Reeves e Sandra Bullock ma la realtà è che i due sono sempre stati molto amici: «Avevo una cotta per lei e forse lei l’aveva per me, ma non sono stato abbastanza sveglio da accorgermene», ha recentemente ammesso l’attore, ospite di una trasmissione televisiva.

