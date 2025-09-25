Keanu Reeves frena i gossip sul matrimonio con Alexandra Grant: “Non è vero”, ma il legame con l’artista rimane forte e indissolubile.

Keanu Reeves e Alexandra Grant sono ormai insieme da tanto tempo e rappresentano una delle coppie in assoluto più amate e ammirate del mondo dello spettacolo. In realtà i due attori non si sono mai sposati, nonostante sul web fossero circolate le voci sul loro matrimonio. Eppure, il celebre attore di Matrix ha smentito le dicerie a E! News, dove ha dichiarato: “Non è vero. Non sono sposati”.

Paul Young, chi è il cantante britannico/ L'amore con Stacey, poi le nozze con Lorna

Agli inizi di settembre 2025 Alexandra Grant ha condiviso sui social un post molto romantico, con la foto di una torta a forma di cuore per il compagno: “A Keanu, sono così grata per il tuo amore e la tua complicità“. Insieme dal 2018, Keanu Reeves e Alexandra Grant continuano una relazione felice, basata sul rispetto e sulla complicità. Nel corso del tempo hanno però deciso di mantenere il rapporto il più privato possibile senza condividere troppo con i fan.

Alessio Di Ponzio torna ad Amici 25 ma non balla, fan furiosi: "Ingiusto!"/ Cos'è successo in studio

Keanu Reeves e Alexandra Grant: “Ci piace stare insieme“

Insieme, l’artista e l’attore fanno tante cose: “Abbiamo fatto un paio di viaggi insieme in moto e ci siamo divertiti“, ha detto Keanu Reeves a E! News, “È stato davvero meraviglioso stare con Alexandra. Ci piace stare insieme, qualunque cosa facciamo“. Entrambi stimano enormemente il compagno, e anche Alexandra ha speso parole dolcissime a People nel 2023: “È una tale fonte di ispirazione per me. È così creativo, così gentile. Lavora così duramente“.

Rossella Brescia, chi è il padre morto: Francesco Brescia era malato di Alzheimer/ "Non mi riconosceva"

L’artista ha spiegato di essere molto felice di essersi innamorata di Keanu Reeves da adulti: “La cosa positiva dell’innamorarsi da adulti è che avevo già costruito la mia carriera quando è iniziata la nostra relazione. Mi sento molto sicura della relazione sul red carpet. Mi sento sicura anche da sola“. Al momento i due non hanno ancora parlato di matrimonio, ma chissà, presto potrebbero convolare a nozze rinsaldando ulteriormente il loro meraviglioso legame.