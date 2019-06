Keanu Reeves vero gentiluomo/ I fan lo applaudono: “non tocca mai le donne”

Keanu Reeves, considerato uno degli uomini più gentili ed eleganti di Hollywood, conferma i rumors sulla propria reputazione grazie ai fans che lo considerano un “vero gentiluomo”. L’attore, infatti, riceve i complimenti dei fans per il modo con cui si approccia alle donne. In particolare, ad attirare l’attenzione dei fans è il garbo con cui l’interprete libanese si avvicina alle donne, anche quando si tratta di fans. La pagina Facebook “Unprofessional Madman” ha così condiviso una serie di foto in cui Keanu Reeves posa accanto alle donne senza toccarle. L’attore, anche per distrazione, non sfiora mai a presenza femminie che si ritrova a suo fianco per una foto o un’intervista. Le immagini hanno così fatto il giro del web con gli utenti che hanno applaudito il modo di fare di Keanu Reeves considerato un uomo troppo puro per il mondo di Hollywood.

Keanu Reeves e i complimenti dei fans: “troppo puro per questo mondo”

Nonostante abbia avuto una vita decisamente difficile, Keanu Reeves non è mai cambiato, restando fedele ai propri valori e cercando di trasmettere amore. Profondamente rispettoso delle persone che ha di fronte, l’attore è considerato una perla rara nel mondo dello spettacolo dove il numero di squali è abbastanza elevato. “Keanu è un dono di Dio”, “È troppo puro per questo mondo”, ”È un vero gentiluomo. Una ragione in più per lodare quest’uomo”, scrive l’attore che, dopo aver perso la compagna e il figlio che aspettava, dedica molto tempo alla sorella, malata di leucemia.





