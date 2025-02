Keita Balde è l’ex marito della modella e showgirl Simona Guatieri, persona che sarà ospite nella prossima puntata di Verissimo, trasmissione in onda nel giorno 8 Febbraio 2025. La carriera e la storia di Keita è stata negli anni molto turbolenta e ha vissuto pochi alti e tanti bassi, con enormi difficoltà nella crescita.

Keita Balde cresce nelle giovanili del Barcellona e si parla di lui come di un grande talento del calcio mondiale. La Lazio – squadra della città di Roma – riesce ad aggiudicarselo e Keita ha diverse esperienze e mostra di avere tanto talento. Genio e sregolatezza e spesso il giocatore fa discutere per uscite particolari fuori dal campo. E’ questo probabilmente a far andare in calo la sua carriera.

Vive un’esperienza all’Inter dove inizia bene ma crolla pian piano e ottiene risultati abbastanza insoddisfacenti. All’estero gioca con il Monaco e in Russia ed è tornato in Italia in questi giorni, dove ha firmato con il Monza di Adriano Galliani e della famiglia Berlusconi. Un giocatore che si trova comunque ormai nella fase finale della sua carriera. Oltre al calcio Keita Balde ha fatto discutere anche per altro.

Keita Balde, l’ex marito Simona Guatieri: il matrimonio, due figli e il presunto tradimento con Wanda Nara

Per quel che riguarda la vita privata Keita Balde è stato sposato per qualche anno con Simona Guatieri e ha avuto due figli con la modella italiana. I due si sono separati dopo l’estate del 2024 con la donna che ha raccontato diversi retroscena riguardo il suo presunto tradimento con Wanda Nara. Nulla di confermato ufficialmente ma è stata la stessa donna a raccontare a Fanpage:

“E’ vero del loro incontro? Un matrimonio non finisce per dicerie, soprattutto se i giornali scrivono e nessuno smentisce. Parlare con Wanda? No, non ho niente da dirle ma mi è dispiaciuto quando lei è andata a Belve dopo che successe il fatto. Le prove ci sono e la questione fu resa pubblica”.

Simona ha raccontato più volte del presunto tradimento di Keita Balde e ha chiarito che per lei sentiva quasi motivo di vergogna. Simona ha poi chiarito: “Wanda unico tradimento? Ho chiuso sempre gli occhi e le orecchie, spendendo comunque belle parole per lui. Non penso di essere presuntuosa nel pensare che non meritavo tutto questo”.