Keith Levene morto fondatore Clash e Public Image Ltd/ Era malato di cancro al fegato

Il mondo della musica, in particolare quello del rock, è in lutto: è morto Keith Levene, fondatore dei Clash e poi dei Public Image Ltd. Malato di cancro al fegato, aveva 65 anni. Ad annunciare la sua morte sui social sono stati gli ex compagni di band, Martin Atkins e Jah Wobble. “Un momento triste apprendere della scomparsa del gigante della chitarra Keith Levene. Abbiamo avuto i nostri alti e bassi che si sono addolciti nel tempo. Il mio rispetto per il suo talento unico non lo farà mai“, ha scritto Atkins. “Grazie per tutti i messaggi di cordoglio a Keith… ma sono la sua partner e la sua famiglia ad essere davvero colpiti dalla sua scomparsa“, ha scritto Wobble.

In effetti, Keith Levene era uno dei più innovativi e influenti chitarristi della sua generazione. Fece il suo esordio nel mondo musicale come roadie per gli Yes, poi fondò con Mick Jones nel 1976 i Clash e convinse Joe Strummers a unirsi alla band. Ma Levene restò solo pochi mesi nel gruppo, giusto il tempo della canzone “What’s My Name“.

KEITH LEVENE E IL LEGAME CON LA CHITARRA

Keith Levene fu allontanato dai Clash perché tre chitarre erano troppe, ma anche per le divergenze sulla direzione stilistica della band. Nel 1978 allora fondò i Public Image con John Lydon (cioè l’ex Sex Pistols Johnny Rotten), che Levene incontrò proprio durante un concerto dei Clash e dei Pistols in un pub di Sheffield due anni prima. Il loro primo album, dal titolo “Public Image: First Issue“, raggiunse il 22esimo posto nelle classifiche del 1978, preceduto dal singolo “Public Image” che arrivò fino alla Top 10. Il secondo album, pubblicato l’anno dopo col titolo “Metal Box“, è ritenuto un classico post punk. Poi Keith Levene lasciò il gruppo nel 1983. In un’intervista del 2017 spiegò il suo rapporto con la chitarra che potrebbe sintetizzare facilmente tutta la sua carriera: “Tutti possono suonare la chitarra ma io non voglio farlo come nessun altro“. Di sicuro Levene è riuscito nel suo intento, perché suonava la chitarra come nessun altro, mentre tanti altri musicisti hanno tentato di emularlo.

